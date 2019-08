I produttori di IT portano al cinema un altro romanzo di Stephen King, La bambina che amava Tom Gordon

News Cinema

Pubblicato nel 1999, è la storia di una bambina che vaga in un bosco per nove giorni tentando di ritrovare la strada di casa.

Con It: Capitolo 2 alle porte (esce al cinema in Italia il 5 settembre), veniamo a sapere con il giusto tempismo che i produttori del film horror più redditizio di sempre (è praticamente certo che supererà It capitolo 1) stanno mettendo in cantiere un'altra versione cinematografica tratta da un libro di Stephen King. Si tratta del romanzo La bambina che amava Tom Gordon, pubblicato nel 1999, le cui pagine raccontano la storia della giovanissima Trisha McFarland che si perde in mezzo ai boschi. Vaga per giorni e giorni da sola nella fitta vegetazione in cerca di un sentiero che possa ricondurla verso la civiltà, verso casa, tra disidratazione, paure e allucinazioni, e trovando un po' di compagnia nell'amico immaginario che si crea, il giocatore di baseball Tom Gordon.

Come appare evidente da queste poche righe di trama, è un libro di difficile adattamento per lo schermo così come lo era Il gioco di Gerald, poi realizzato due anni fa con una certa bravura dal regista Mike Flanagan. Nei primi anni 2000 La bambina che amava Tom Gordon era stato preso in considerazione dal compianto George A. Romero che aveva precedentemente portato sullo schermo un altro libro di King, La metà oscura, ed è proprio la vedova di Romero che adesso sta riesumando il progetto in collaborazione con i produttori di IT. In questo momento si sta cercando uno sceneggiatore che possa dedicarsi alla prima stesura del copione.