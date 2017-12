I Primitivi: svelato il personaggio doppiato da Corrado Guzzanti, è Barbo - Ecco il character poster esclusivo

I primitivi, nuova fatica animata in stop-motion dell'inglese Aardman Animations, sarà nelle nostre sale l'8 febbraio del 2018. Oggi vi mostriamo un personaggio del film, doppiato da Corrado Guzzanti: si tratta del buffo Barbo, il capo della tribù di cui fa parte il protagonista Dag, che con il fedele animale domestico Grugno è l'unica speranza (chissà quanto affidabile) per affrontare la minaccia di Lord Nooth, esponente dell'Età del Bronzo contro la superata età della pietra.

Guzzanti non è l'unico importante doppiatore italiano del lungometraggio: Riccardo Scamarcio infatti presterà la voce a Dag, Salvatore Esposito a Lord Nooth, Paola Cortellesi alla volitiva Ginna, Greg a Grullo (!), con la partecipazione vocale, in ruoli minori, di Chef Rubio e Alessandro Florenzi.

Barbo viene descritto come "affabile e saggio, più padre che capo, timoroso dei rischi", che invece Dag non ha paura di affrontare... nella più totale incoscienza!!!