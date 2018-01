I Primitivi: arriva il nuovo trailer italiano del film animato Aardman

I Primitivi, film animato in stop-motion firmato dalla Aardman Animations, arriva in sala l'8 febbraio e si mostra con un nuovo trailer italiano. La storia vede il cavernicolo Dag (doppiato da Riccardo Scamarcio), imbranato ma volenteroso, cercare di salvare il suo mondo dalla minaccia dell'Età del Bronzo, rappresentata dal perfido Lord Nooth (voce di Salvatore Esposito). Come? Organizzando una squadra per il gioco che Nooth e i suoi conoscono bene, il calcio. Pur frenato dai consigli del saggio Barbo (voce di Corrado Guzzanti), Dag scenderà in campo, sostenuto dalla durissima tifosa Ginna (voce di Paola Cortellesi).