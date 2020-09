I primi quarant'anni di Elio Germano: cinque film in streaming per celebrare il talento dell'attore

News Cinema

Abbiamo scelto cinque film in streaming che confermano il coraggio e la versatilità di Elio Germano che oggi spegne 40 candeline.

Una volta tanto “torniamo a casa” e parliamo di un attore italiano. Elio Germano compie oggi quarant’anni e noi di Comingsoon.it vogliamo festeggiare la sua carriera con i cinque film in streaming che reputiamo ne mettano in evidenza il talento eclettico e viscerale. Col tempo Germano ha messo in luce doti di trasformismo che raramente troviamo tra gli attori di casa nostra, riuscendo a superare barriere culturali e stereotipi dentro i quali troppo spesso gli interpreti italiani vengono relegati quando si tratta di ruoli da scegliere. E non soltanto l’Italia ha riconosciuto il suo talento e il suo impegno: Elio Germano è tra i (purtroppo) non molti attori nostrani ad aver ricevuto riconoscimenti nei maggiori festival di cinema. Eccovi dunque il nostro divertito e sincero tributo all’arte di Elio Germano.

Cinque film in streaming per celebrare i 40 anni di Elio Germano

N io e Napoleone

Mio fratello è figlio unico

La nostra vita

Il giovane favoloso

Volevo nascondermi



N io e Napoleone (2006)

Chiamato da Paolo Virzì a interpretare un giovane anarchico che vuole assassinare Napoleone esiliato nell’Isola d’Elba, Germano ripaga il cineasta livornese con una prestazione spigliata e frizzante, che assolutamente non disdegna di fronte al grande Daniel Auteuil. Insieme ai due protagonisti anche Monica Bellucci e Valerio Mastandrea. N io e Napoleone è una commedia in costume originale e inventiva, che avrebbe meritato maggior successo presso critica e pubblico. Disponibile su Infinity, Amazon Prime Video.

Mio fratello è figlio unico (2007)

La conferma definitiva dello spessore artistico per Germano arriva con l’emozionante film di Daniele Luchetti, spaccato di un Paese confuso e appassionato, quello delle proteste, degli scioperi e degli "Anni di piombo". Mio fratello è figlio unico è uno dei migliori film italiani dello scorso decennio, grazie anche alla prova furente di Germano, giustamente premiata con il suo primo David di Donatello. Disponibile su, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video.

La nostra vita (2010)

La nostra vita: Il trailer del film con Elio Germano, Raoul Bova e Isabella Ragonese

Ancora Luchetti regala a Germano un ruolo complesso e lontano dalla retorica, quello di un uomo che rimane vedovo troppo presto e deve fare di tutto per allevare i suoi figli. La nostra vita possiede momenti di grande intensità emotiva, e l’attore abbraccia il proprio personaggio con anima e corpo. Arriva la consacrazione a Cannes con la Palma d’Oro per l’interpretazione maschile- ex’aequo con Javier Bardem. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Netflix, Amazon Prime Video, Rai Play, NOW TV.

Il giovane favoloso (2014)

Il giovane favoloso: Il trailer del film - HD

Soltanto Elio Germano in Italia possedeva il fisico e la sensibilità necessaria per dare vita cinematografica a Giacomo Leopardi. Nel biopic diretto da Mario Martone l’attore offre il meglio del suo repertorio, costruendo scena dopo scena una figura poetica e sfaccettata, capace di emozionare anche solo con un silenzio. Il giovane favoloso consente a Germano di iniziare a esplorare personaggi realmente esistiti e gli regala il terzo David di Donatello. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Volevo nascondermi (2020)

Volevo nascondermi: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

Altro film biografico ma prova completamente opposta per Germano: nel ruolo febbrile del grande pittore Antonio Ligabue l’interprete offre una prova fisica e mimica impressionante, capace di restituire tutta la potenza drammatica delle opere del suo personaggio. Volevo nascondermi di Giorgio Diritti centra l’obiettivo di raccontare il dolore dell’artista e la necessità di espressione. Orso d’Argento per il miglior attore, nuovo grande riconoscimento internazionale per Elio Germano.Disponibile su Chili.

Se Elio Germano è diventato uno degli attori di punta della nostra cinematografia è anche per il coraggio dimostrato nello scegliere film non scontati, ruoli che lo mettono alla prova e non lo fanno riposare sulle virtù artistiche già consolidate. Quale film dell’attore preferite? Noi siamo particolarmente affezionati a Mio fratello è figlio unico.