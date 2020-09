I primi 70 anni di Bill: cinque film in streaming per festeggiare l'icona Murray!

News Cinema

Cinque interpretazioni da mito, cinque film in streaming per i settant'anni di Bill Murray.

Compie oggi 70 anni il grande Bill Murray, probabilmente il vero attore di culto della nostra generazione. Con il suo stile disincantato e la sua irresistibile faccia da schiaffi ha scritto pagine fondamentali nella storia della commedia americana, ma non soltanto. Attore che ama essere diretto da personalità compatibili con la sua - vedi la lunghissima collaborazione con Wes Anderson - Murray ha girato una serie di lungometraggi di successo impressionante. Noi abbiamo scelto cinque film in streaming che non sono necessariamente i più conosciuti dell’attore, ma a nostro avviso ne rappresentano pienamente le sue grandi doti d’interprete. E magari in questo modo vi offriamo anche la possibilità di riscoprire qualche gemma nascosta dal tempo. Buona lettura.

Cinque grandi interpretazioni in streaming di Bill Murray, splendido settantenne

Ghostbusters (1984)

Non potevamo ovviamente che partire dall cult-movie per eccellenza di Murray: la commedia fantastica diretta da Ivan Reitman possiede tutti gli elementi per essere un film fuori dal tempo, capace di intrattenere e divertire ogni generazione. Lo spirito goliardico con cui Ghostbusters è stato realizzato è qualcosa di inimitabile e irraggiungibile. Complici anche Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver e tutti gli altri che hanno partecipato a questo capolavoro immortale. Ma ovviamente in testa c’è lui, il ciarlatano Peter Venkman, a cui Murray regala uno status capace di elevarsi a leggenda del cinema: “Non mi fissi con quello sguardo da cernia…”Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

Tutte le manie di Bob (1990)

Il film diretto dal grande artigiano Frank Oz propone una nuova variante del buddy-movie nello stile de La strana coppia, o più precisamente Un biglietto in due. Murray è il paziente a dir poco problematico e decisamente invadente dello psichiatra Richard Dreyfuss, in una commedia dove i due attori sprigionano tutta la loro vena creativa in duetti irresistibili. Tutte le manie di Bob è un feel-good movie spassoso, pieno di trovate ilari e con un gusto vagamente perfido nel mettere in scena gli effetti della psicoterapia. In America un classico, da noi merita senza dubbio una nuova visione. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lo sbirro, il boss e la bionda (1993)

Ecco un film “nascosto” che deve essere assolutamente riscoperto: John McNaughton dirige una commedia criminale dai toni leggermente fuori sincrono, dove Murray e Robert De Niro si scambiano i “tipi fissi” col primo che interpreta il boss criminale e l’altro che invece impersona il poliziotto timido e impacciato. In mezzo a loro e oggetto della contesa una Uma Thurman sensuale come non mai. Lo sbirro, il boss e la bionda (orrendo titolo italiano, in originale è Mad Dog and Glory) permette a Murray di cimentarsi in un duello attoriale con un’altra leggenda del grande schermo, senza soccombere affatto, tutt’altro. Film a tratti surreale, pieno di grandi momenti. Disponibile su Chili, NOW TV.

Lost in Translation (2003)

L’esordio alla regia di Sofia Coppola ha lanciato la carriera di Scarlett Johansson ma soprattutto ha regalato a Bill Murray il ruolo perfetto per esaltare il lato malinconico e poetico del suo stile di recitazione. Lost in Translation è un’opera dalle atmosfere caldissime, una love-story rarefatta e sospesa nel tempo, magnificamente diretta e interpretata ancor meglio. Oscar per la miglior sceneggiatura originale, nomination e Golden Globe come attore comico per il grande Bill. Con un finale da brivido. Disponibile su Apple Itunes, Netflix.

Broken Flowers (2005)

La prima collaborazione con Jim Jarmusch fonde alla perfezione lo stile del cineasta con il tono laconico della star. Il risultato è un road-movie a tappe che racconta la difficoltà degli affetti in un mondo dove è sempre più facile isolarsi. Gran Premio della Giuria a Cannes, Broken Flowers è un dramma che si trasforma in commedia dolceamara perché a interpretarlo ci sono Murray e un gruppo di attrici in stato di grazia, su tutte un Frances Conroy superba. Magnifico esempio di cinema dei sentimenti dove gli stessi sentimenti sono stonati. Disponibile su Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sono così tanti i film interpretati da Bill Murray meritevoli di essere citati che è praticamente impossibile nominarli tutti: abbiamo ad esempio lasciato fuori dalla cinquina Tootsie e Ricomincio da capo solo perché li abbiamo già inseriti in altre Top5 in precedenza. E che dire di Ghostbusters 2, altro gioiello di Reitman? Oppure dei cammeo che Murray ha recitato per Wes Anderson come ad esempio Grand Budapest Hotel? Insomma, scegliete voi qual è il Bill che meglio si adatta ai vostri gusti. Intanto buon compleanno Mr. Murray e altri cento di questi film!