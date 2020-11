I primi 40 anni di Ryan Gosling! Celebriamoli con i suoi migliori 5 film in streaming

News Cinema

L'attore icona dei nostri tempi compie quarant'anni e noi abbiamo scelto cinque cult movie in streaming perché ne apprezziate la bravura, il carisma e il coraggio nelle scelte.

Esiste a Hollywood una star più “cool” di Ryan Gosling? Ne dubitiamo. Arrivato oggi all’iconica età di quarant’anni, l’attore canadese nel nuovo millennio ha costruito film dopo film una carriera originale e poliedrica, fatta di vere e proprie gemme cinematografiche molto differenti tra loro nel genere e nei toni. Dopo aver evidenziato la sua capacità espressiva in film indipendenti di grande qualità Gosling ha recentemente compiuto il grande salto dentro produzioni maggiormente mainstream confermando di poterle sostenere con il suo indubbio carisma. I cinque film in streaming che abbiamo scelto rappresentano a nostro avviso lungometraggi coraggiosi e non scontati, testimoniando la volontà di Gosling di sperimentare sia con i propri personaggi che attraverso i cineasti con cui ha deciso di collaborare. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming con protagonista Ryan Gosling

Half Nelson

Blue Valentine

Drive

Solo Dio perdona - Only God Forgives

La La Land

Half Nelson (2005)

Il notevole dramma indipendente diretto da Ryan Fleck consente a Gosling di tratteggiare la bellissima figura di un professore che lotta per dare ai suoi studenti una vita migliore, quella che lui stesso invece mette a repentaglio con le sue scelte di vita. Half Nelson impone definitivamente Ryan Gosling all’attenzione dell’industria cinematografica, regalandogli a sorpresa - ma meritatamente - la nomination all’Oscar come miglior attore protagonista. Il film si regge interamente sulla prova dolorosa e pulsante dell’attore, forse ancora oggi la sua migliore quando parliamo di dramma. Notevole spaccato sociale ed emotivo che merita di essere annoverato tra le migliori opere indipendenti dell’ultimo ventennio. Disponibile su Chili, NOW TV.

Blue Valentine (2010)

Blue Valentine: Il trailer ufficiale in italiano

Una storia d’amore tra due persone comuni, tanto struggente quanto intima, vera. I flashback che raccontano l’incontro e l’amore tra Dean e Cindy rendono ancora più dolorosa la loro crisi coniugale. Derek Cianfrance delinea un dramma a tinte forti facendo leva principalmente sulla bravura di Gosling e di Michelle Williams, e centra pienamente il risultato: Blue Valentine intenerisce, demoralizza, ci restituisce in pieno la realtà di un rapporto che vacilla di fronte all’usura del tempo. Notevole spettacolo, quello delle emozioni. Disponibile su Chili, Amazon Prime Video.

Drive (2011)

Drive: il trailer italiano del film

Uno dei grandi cult-movie dei nostri tempi, quello che ha reso Gosling un’icona romantica e oscura. Nicolas Winding Refn piega la sua visione di cinema alle esigenze narrative di un noir metropolitano splendido da vedere ed emozionante. Cinema di qualità estetica vibrante in cui Gosling interpreta un antieroe taciturno e pronto all’azione, spinto da sentimenti puri a commettere le azioni peggiori. Los Angeles è l’inferno sfavillante in cui Drive dipana la propria storia fatta di anime perse e redenzione che passa per il sangue. Magnifici anche Bryan Cranston, Oscar Isaac, Carey Mulligan, Ron Perlman, Christina Hendricks e Albert Brooks. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Solo Dio perdona - Only God Forgives (2013)

Solo Dio perdona - Only God Forgives: Il trailer italiano del film - HD

Il grosso malinteso rispetto alla seconda collaborazione tra Gosling e Nicolas Winding Refn sta nel fatto che tutti si aspettavano un altro Drive, mentre l’autore torna al suo cinema più livido e simbolico. Ma attenzione, Drive era l’eccezione, non il potente Only God Forgives. Questo noir infernale infatti ben si incastona in una filmografia fatta di sangue e luci al neon: il rapporto edipico tra il protagonista e i due orribili genitori - la vera madre e un padre ideale che conosce solo la via della violenza - fanno del protagonista interpretato da Gosling un eroe che si batte contro il proprio pur sentendo che è segnato. Un film decisamente più radicale di Drive, e forse ancora migliore. Da rivalutare assolutamente. Disponibile su Chili

La La Land (2016)

La La Land: Trailer ufficiale in italiano - HD

Gosling torna in versione romantica, carismatica e soavemente musicale per uno dei film più riusciti dello scorso decennio, un omaggio alla Città degli Angeli realizzato con una cura certosina dell’immagine, coreografie e canzoni già leggendarie, e una coppia di protagonisti impagabile: l’alchimia tra Gosling ed Emma Stone sfonda lo schermo, arriva dritta al cuore del pubblico, rende i due attori icone del musical contemporaneo. Sei premi Oscar per La La Land, soltanto nomination per Gosling. Un film che scalda il cuore e allieta la mente. Come il cinema d’autore dovrebbe essere quando si rivolge anche al grande pubblico. Damien Chazelle da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

È un crimine contro il buon cinema che non si possa (speriamo ancora per poco) trovare in streaming Lars e una ragazza tutta sua, commedia dolceamara di Craig Gillespie in cui Ryan Gosling interpreta un uomo in crisi emotiva e psicologica che inizia una storia d’amore nel più improbabile dei modi. La prova dell’attore superba rende vera un’idea di base che sarebbe stato quasi impossibile far passare per tale. Gran film e grandiosa interpretazione. Se volete approfondire la filmografia di Gosling vi consigliamo anche altri titoli di livello quali Le idi di marzo di George Clooney, Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, Il primo uomo ancora di Chazelle, La grande scommessa di Adam Mckay e ovviamente Le pagine della nostra vita, melodramma di grosso successo tratto da Nicholas Sparks. Insomma, quarant'anni spesi a fare grande cinema, signor Gosling...