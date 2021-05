I premiati con le Genziane al Trento Film Festival 2021

News Cinema

Il palmares con i vincitori delle Genziane in occasione della 69° edizione del Trento Film Festival, principale manifestazione dedicata al cinema di montagna e avventura estrema.

Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto di Aldo Gugolz si è portato a casa Il Gran Premio del Trento Film Festival. Pellicola svizzera, ambientata in un alpeggio del Ticino, si è portato a casa la Genziana d'Oro - Gran Premio Città di Trento “proponendo una riflessione profonda sul tema dell’eredità familiare, tra condizionamenti, libertà e possibilità di emancipazione.”

La Genziana d’oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna – Premio CAI al film iraniano Holy Bread; la Genziana d’oro Miglior film di esplorazione o avventura - Premio Città di Bolzano a Here I Am, Again; le Genziane d’argento Miglior contributo tecnico-artistico a Die letzten Österreicher e Miglior cortometraggio al cinese One Day. Premio della Giuria al documentario Chaddr - A River Between Us, menzione speciale a Icemeltland Park e The Magic Mountain.

Dopo le Ande e il Caucaso, quest’anno il Gran Premio rimane sulle Alpi: la Giuria internazionale ha assegnato infatti al film Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto di Aldo Gugolz (Svizzera/2020/82'), ritratto di un alpeggio in Ticino e del suo inquieto titolare, la prestigiosa Genziana d’oro Miglior film - Gran Premio “Città di Trento”. "In quella stessa natura dove qualcuno cerca la resurrezione, altri trovano la morte. Il regista utilizza abilmente la cornice di un fatto di cronaca nera per trasportare lo spettatore con perizia audiovisiva (pregevoli fotografia e suono) nell'ambiente dell'alta montagna e presentargli Fabiano, giovane alla ricerca di un nuovo sé stesso nella presunta pace idilliaca della montagna", si legge nella motivazione della Giuria. "Confuso da dubbi esistenziali e sensi di colpa, è nel nuovo ruolo di padre che il protagonista prova ad elaborare la relazione con il proprio, portando il film a riflettere con consapevolezza e profondità sul tema spinoso dell’eredità familiare e della possibile emancipazione dalla stessa".