I Premi del Festival di Venezia 2020: Leone d'oro a Nomadland, Favino miglior attore

In un palmares equilibrato, dopo un festival che ha segnato una forte spinta alla ripartenza del cinema dopo la pandemia, Chloé Zhao ha vinto il Leone d'oro con lo splendido Nomadland, per l'Italia premiato Favino come miglior attore e Pietro Castellitto per la sceneggiatura nella sezione Orizzonti.

Edizione storica in un anno davvero particolare. Una scommessa vinta da parte della Biennale, che ha organizzato con grande serietà una Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica intorno a misure di sicurezza severe e rispettate dall'intero popolo del festival. Un segnale chiaro, lodato in tutto il mondo, preso a modello a tutte le latitudine per una ripartenza del mondo del cinema in questa ultima parte di un 2020 davvero complicato.

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2020, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Cate Blanchett.

Leone d'Oro miglior film:

Nomadland di Chloé Zhao

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

Nuevo orden di Michel Franco

Leone d'Argento miglior Regia:

Kurosawa Kiyoshi per Wife of a Spy

Coppa Volpi migliore attrice:

Vanessa Kirby per Pieces of a Woman

Coppa Volpi migliore attore:

Pierfrancesco Favino per Padrenostro

Premio per la miglior sceneggiatura:

Chaitanya Tamhane per The Disciple

Premio Speciale della Giuria:

Andrey Konchalovskiy per Cari compagni!

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Rouollah Zamani per Khorshid

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

Listen di Ana Rocha de Sousa

Premio Orizzonti per il miglior film:

Dashte Khamoush di Ahmad Bahrami

Premio Orizzonti miglior regia:

Lav Diaz per Genus Pan

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

Listen di Ana Rocha de Sousa

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Khansa Batma per Zanka Contact

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Yahya Mahayni per The Man Who Sold his Skin

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Pietro Castellitto per I predatori