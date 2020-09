I predatori: il trailer della commedia esordio alla regia di Pietro Castellitto, sorpresa italiana a Venezia 2020

News Cinema

Non manca la personalità a Pietro Castellitto, lo dimostrano i suoi ruoli da attore e ancor di più il suo esordio alla regia, I predatori, divertente e originale film che ha vinto un premio a Venezia 2020, di cui vi presentiamo in anteprima il trailer. Il film sarà al cinema dal 22 ottobre.

Insieme a Pietro Castellitto stesso, ne I predatori troviamo fra gli interpreti Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli e, in un piccolo ruolo molto riuscito, Vinicio Marchioni.

La trama de I predatori

È mattina presto, il mare di Ostia è calmo. Un uomo bussa a casa di una signora: le venderà un orologio. È sempre mattina presto quando, qualche giorno dopo, un giovane assistente di filosofia verrà lasciato fuori dal gruppo scelto per la riesumazione del corpo di Nietzsche. Due torti subiti. Due famiglie apparentemente incompatibili: i Pavone e i Vismara. Borghese e intellettuale la prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che condividono la stessa giungla, Roma. Un banale incidente farà collidere quei due poli. E la follia di un ragazzo di 25 anni scoprirà le carte per rivelare che tutti hanno un segreto e nessuno è ciò che sembra. E che siamo tutti predatori.

