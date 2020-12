I predatori: da oggi in streaming On Demand la commedia esordio alla regia di Pietro Castellitto

News Cinema

Il divertente e originale I predatori, vincitore del Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura al Festival di Venezia 2020, è da oggi disponibile On Demand sulle principali piattaforme streaming.

L'esordio alla regia di Pietro Castellitto racconta la storia di due famiglie, i Pavone e i Vismara, molto diverse fra loro sia nella scala sociale che nella vita. Sono tanto intellettuali, ricchi e borghesi i primi quanto proletari, fascisti e incolti i secondi. Nonostante la loro estrema diversità, qualcosa li accomuna e non è soltanto la caotica Roma in cui vivono. I predatori è il titolo di questa commedia scritta dallo stesso Pietro, figlio di Sergio Castellitto, per la quale ha vinto il premio alla migliore sceneggiatura nella sezione Orizzonti della scorsa Mostra del Cinema di Venezia.

La corsa del film è stata interrotta lo scorso ottobre dopo cinque giorni di programmazione, quando il DPCM aveva ordinato la chiusura di molte strutture indoor tra cui le sale cinematografiche. Per vedere dunque cosa accade alle famiglie Pavone e Vismara, quando un semplice incidente e un torto subito le porta a scontrarsi, da oggi venerdì 11 dicembre è possibile noleggiare il film On Demand sulle principali piattaforme streaming.

Leggi anche I predatori: recensione dell'opera prima di Pietro Castellitto presentata a Venezia 2020

Qui sotto il trailer de I predatori, più in basso il video dell'intervista esclusiva a Pietro Castellitto.



I predatori: Il Trailer Ufficiale del Film - HD