I Power Rangers torneranno al cinema e il tv in versione rinnovata

I Power Rangers torneranno al cinema e non solo grazie a Jonathan Entwistle, scritturato dalla eOne della Hasbro per dare vita a un nuovo universo incentrato sui celebri personaggi.

Anche se eravamo già grandi quando impazzavano sugli schermi delle tv, siamo sicuri che tutti sappiamo chi sono i Power Rangers. Per chi non lo sa, vi rimandiamo più sotto a un articolo realizzato nel 2017, in occasione dell'uscita del film a loro dedicato che si intitolava, pensate un po', Power Rangers. Bene, ora è arrivata la notizia che al talentuoso regista e produttore inglese Jonathan Entwistle, già impegnato a dirigere una nuova avventura cinematografica dei colorati personaggi, la eOne della Hasbro (a cui è tornato il progetto, inizialmente della Paramount) ha affidato il compito di espandere l'universo dei PR al cinema e ad altre piattaforme. Tanto per essere chiari, il nuovo film e le nuove serie ripartiranno in pratica da zero.

Se non conoscete Entwistle, si tratta del creatore di due serie di grande successo critico, The End of the F***ing World e I'm Not Okay With This per Netflix, dove ha dimostrato di avere un approccio interessante e innovativo al mondo degli adolescenti, per cui siamo curiosi di vedere cosa tirerà fuori dal franchise dei Power Rangers.

I responabili della eOne hanno grande fiducia in lui, come dimostra questa dichiarazione congiunta:

“Jonathan ha un'incredibile visione creativa per questa serie iconica e di enorme successo, ed è senza dubbio l'architetto giusto per re-immaginare con noi il mondo cinematografico e televisivo di questa proprietà. Da parte nostra, non vediamo l'ora di lavorare con narratori di grande talento per costruire universi di entertainment intorno ai marchi della Hasbro preferiti dai fan".

Questo sembra significare non solo Power Rangers ma anche altri progetti legati alla multinazionale dei giocattoli e alla sua divisione cinema e tv.