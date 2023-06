I Peggiori Giorni: Il trailer ufficiale del sequel di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno

A circa un mese dal rilascio del poster, I peggiori giorni - sequel del fortunato I migliori giorni di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno - si mostra nel primo trailer ufficiale, che offre un primo sguardo all'affollatissimo cast, guidato dagli stessi registi. Il lungometraggio sarà proiettato in anteprima alla 69ª edizione del Taormina Film Fest giovedì 29 giugno alle 21:00 presso il Teatro Antico, alla presenza proprio del cast, e sarà poi in sala a partire dal 14 agosto.

Edoardo Leo e Massimiliano Bruno riprendono, per il loro sequel, la struttura ad episodi del primo capitolo, ambientando ogni storia durante una diversa Festività. I due attori e registi sono i protagonisti, insieme ad Anna Foglietta, della prima puntata del lungometraggio, che riprende direttamente quanto raccontato ne I migliori giorni - l'episodio si svolge a Natale. Al loro fianco debutta poi Renato Carpentieri, nei panni del padre dei tre fratelli. Come si evince dalla sinossi ufficiale, gli altri tre atti sono poi collocati a Ferragosto, Halloween e il Primo Maggio:

Quanto è bello stare in famiglia a Natale. O no? E il Primo Maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? Ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto o scherzetto agli sconosciuti? Tre fratelli si trovano a tirare a sorte, proprio il giorno di Natale, per decidere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene per salvare la vita al padre. Un imprenditore sul lastrico viene preso ostaggio il Primo Maggio dal suo ex dipendente che, licenziato senza giusta causa, è pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione.

Lo scontro tra classi sociali si accende a Ferragosto davanti a una grigliata e a causa di figli adolescenti alle prese con i rischi di un party ad alto tasso alcolico e i pericoli della rete. Infine, Halloween e lo scherzo che il destino gioca a un malcapitato mago che si ritrova ad essere ingaggiato a sua insaputa dal suo storico rivale in amore.

Dopo i migliori giorni arrivano sempre i peggiori giorni! Quattro nuovi episodi per un film corale che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano

e le sue miserie

.