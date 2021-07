I peggiori film di supereroi mai realizzati? Eccovi i nostri candidati in streaming

News Cinema

Abbiamo selezionato quelli che per noi sono i cinecomic meno riusciti dell'era moderna. Cinque film in streaming che vi rimarrà difficile dimenticare, ma non per buoni motivi...

Invece di celebrare i grandi successi di pubblico, il glamour delle star e lo spettacolo degli effetti speciali, oggi vogliamo dedicare il nostro sguardo (speziato di ironia) a quei cinecomic che invece non hanno incontrato il favore del pubblico. Per un motivo piuttosto semplice: sono venuti decisamente male. E non stiamo parlando di produzioni di serie B con attori poco o addirittura per nulla conosciuti: nella cinquina di film in streaming scelti troverete produzioni dal budget enorme con cast infarciti di premi Oscar come George Clooney, Halle Berry, Nicolas Cage, addirittura Frances McDormand! Tanto per darvi un’idea della fattura delle opere selezionate, non sono entrati in classifica i pur scadenti L’incredibile Hulk con Edward Norton e il primo standalone di Wolverine con Hugh Jackman e Ryan Reynolds: ebbene sì, ci sono cinecomic secondo noi peggiori anche di questi. E non preoccupatevi, il buon Ryan ce l’ha un titolo nella malaugurata Top5...Siete dunque curiosi di sapere quali sono a nostro avviso i peggiori cinecomic mai realizzati? Eccovi accontentati...Buona lettura.

I peggiori film di supereroi in streaming

Batman & Robin

Daredevil

Catwoman

Lanterna verde

Ghost Rider - Spirito di vendetta

Batman & Robin (1997)

Il versatile Joel Schumacher ci aveva già provato a sconvolgere tutto con Batman Forever, soprattutto scegliendo Val Kilmer nel ruolo dell’Uomo Pipistrello, ma alla fine Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman e la bella fotografia di Elliot Goldenthal avevano salvato il prodotto. Con Batman & Robin invece il cineasta sguinzaglia il kitsch più sfrenato, e il Cavaliere Oscuro di George Clooney si sfascia tra bat-carte di credito e i celeberrimi capezzoli dell’armatura. Neanche Arnold Schwarzenegger e Uma Thurman, pur facendo tutto il possibile, evitano lo schianto. Anche perché Alicia Silverstone e Chris O’Donnell sono imbarazzanti. Risultato? Un cult-movie al contrario, ancora oggi difficile da tiare fuori dall’armadio durante qualche intervista con tutti coloro che vi hanno partecipato...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Daredevil (2002)

Mark Steven Johnson è probabilmente il peggior regista di cinecomic della storia del cinema. Lo dimostra fin da questo adattamento per il grande schermo delle avventure del supereroe cieco, becero nella messa in scena e a dir poco approssimativo nella definizione di storie e personaggi. Il momento del distacco ontologico dall’opera arriva quando Colin Farrell/Bullseye uccide la vecchietta sull’aereo con una nocciolina. Ben Affleck ha la presenza scenica del supereroe, di certo non le qualità attoriali per renderlo bidimensionale. Jennifer Garner nemmeno la presenza scenica, tanto da rendere Elektra una triste caricatura. Per fortuna anni dopo è arrivata la serie Netflix/Marvel a risollevare Daredevil. Ma ce n’è voluto di tempo...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Catwoman (2004)

Catwoman: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Se hai Halle Berry e Sharon Stone nel ruolo dell’eroina e della sua antagonista, come puoi realizzare un cinecomic totalmente privo di sex-appeal? La risposta di chiama Pitof. Ma non aveva insegnato proprio nulla il tracollo di Batman & Robin? Il cineasta spinge ancor di più sul pedale del posticipo, dell’artefatto, col risultato di mettere in piedi un film peggio che bislacco: irritante. Catwoman ha praticamente chiuso la carriera della Stone nel mainstream e messo in seria discussione quella della Berry, la quale però aveva come paracadute ancora la Storm della saga degli X-Men. Lungometraggio seriamente inguardabile, a cui partecipano anche Frances McDormand, Benjamin Bratt e Frances Conroy. Perché Frances...PERCHÉ?!?!Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Lanterna Verde (2011)

Lanterna verde: Il trailer italiano del film

Osiamo scriverlo: a noi a suo tempo il cinecomic di Martin Campbell tutto sommato aveva intrattenuto. A dire il vero per ragioni magari anche extra cinematografiche, in quanto Lanterna Verde da bambino ea il nostro supereroe preferito. E poi comunque c’era Mark Strong che il suo ce lo mette sempre. Certo, Ryan Reynolds e Blake Lively erano statuarii al limite dell’imbalsamatura, ma chi non lo è dentro un costume da supereroe? Ah, già, Christian Bale, Robert Downey Jr. ecc...Il film è superficiale, innocuo e vanesio. Ma non è il peggiore tra quelli che abbiamo scelto. Col tempo è diventato il cinecomic più vituperato di tutti. Mah...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video

Ghost Rider - Spirito di vendetta (2012)

Ghost Rider - Spirito di vendetta: Il trailer italiano del film

Il primo Ghost Rider diretto (ancora!!!) da Mark Steven Johnson era soltanto bruttino. Quando Nicolas Cage prendeva fuoco almeno l’estetica dell’eroe maledetto si faceva ammirare. Ma questo sequel assolutamente non necessario appiattisce e annacqua ogni spunto che il precedente, anche involontariamente, aveva saputo produrre. Mark Neveldine e Brian Taylor arruolano anche Idris Elba, Christopher Lambert e la “nostra” Violante Placido per mettere insieme un cast francamente risibile, capitanato ovviamente da un Nic Cage al massimo delle sue possibilità di istrione da fiera di paese. E sia ben chiaro, per noi era un grande, grandissimo attore...Ghost Rider - Spirito di vendetta è a nostro avviso il peggio del peggio. Disponibile su CHILI, Infinity +, TIMVision, Amazon Prime Video.