I Peccatori: trailer e poster italiani del film con Michael B. Jordan diretto da Ryan Coogler

Sarà al cinema dal 17 aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures, il nuovo film del regista di Black Panther e Creed.

Era il 2013 quando a Cannes, nella sezione Un Certain Regard, vinse il premio come migliore opera prima un film intitolato Prossima fermata: Fruitvale Station. Il regista esordiente si chiamava Ryan Coogler, e il protagonista del film era un semisconosciuto attore di nome Michael B. Jordan. Sono passati più di dieci anni, da allora, e Coogler e Jordan hanno aggiunto alle loro collaborazioni successi indiscutibili come Creed e Black Panther: e ora stanno per tornare di nuovo insieme al cinema con I Peccatori.

Scritto dallo stesso Coogler, I Peccatori vede Jordan impegnato in un doppio ruolo: quello di due fratelli gemelli che, nel tentativo di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, fanno ritorno nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio: scopriranno però che lì un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente.

Oltre che con Jordan, in questa sua nuova regia Coogler collabora nuovamente con molti di quelli che con lui hanno realizzato Black Panther: il direttore della fotografia Autumn Durald Arkapaw, la scenografa premio Oscar Hannah Beachler, il montatore Michael P. Shawver, il compositore premio Oscar Ludwig Göransson e la costumista premio Oscar Ruth E.Carter. Nel cast, assieme a Jordan, ci sono Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo.

Qui sotto, trailer e poster italiani ufficiali di I Peccatori, che arriverà nelle sale italiane il 17 aprile 2025 da Warner Bros.Pictures.