I nuovi film al cinema: The Great Wall, Trainspotting 2, Beata ignoranza, Jackie, Barriere e La marcia dei pinguini 2

Dopo vent'anni, Renton torna a Edimburgo. Torna proprio mentre Begbie sta usendo di prigione, ancora assetato di vendetta, mentre Spud sta tentando per l'ennesima volta di lasciarsi l'eroina alle spalle e Sick Boy, che ora si fa chiamare Simon vuole mettere su un bordello per la donna di cui, suo malgrado, è innamorato. Dopo vent'anni, ecco Trainspotting 2, attesissimo e temutissimo sequel del cult movie di Danny Boyle, che torna dietro la macchina da presa e racconta una storia di perdizione e nostalgia, piena di possibili viaggi indietro nel tempo e di forse impossibili idee e sogni di futuro.

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2016 (dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, andato a Noah Oppenheim) e candidato a tre Premi Oscar 2017 tra cui quello per la migliore attrice protagonista, Jackie è il nuovo film di Pablo Larrain, uno dei più osannati talenti in circolazione. Dopo aver ripercorso, a modo suo, la vita del poeta Pablo Neruda, in questo film il regista cileno racconta la settimana più critica dell'esistenza di Jacqueline Lee Bouvier, quella intercorsa dall'assassinio di suo marito John Fitzgerald Kennedy e i suoi funerali tenutisi a Washington alla presenza dei più importanti capi di stato e sotto l'occhio del pubblico americano e mondiale. Il ritratto ricco di chiaroscuri di una donna potente, orgogliosa e misteriosa, interpretato da una bravissima Natalie Portman.

Opera terza da regista di Denzel Washington, dopo Antwone Fisher e The Great Debaters, Barriere è l'adattamento cinematografico dell'opera teatrale del 1983 Fences di August Wilson, vincitrice del premio Pulitzer per la drammaturgia. Washington, in vero e proprio tour de force attoriale che lo vede in scena in praticamente ogni inquadratura, e spesso protagonista di lunghi monologhi, interpreta con intensità il ruolo di un uomo, marito e padre, vittima dei propri dolori e delle proprie frustrazioni, che lo porteranno a scontrarsi col figlio e con la moglie nella Pittsburgh degli anni Cinquanta. Candidato a quattro premi Oscar.

Massimiliano Bruno scrive e dirige; Alessandro Gassmann e Marco Giallini interpretano (ma ci sono anche Valeria Bilello, Carolina Crescentini e Teresa Romagnoli). Il film è Beata ignoranza, commedia che vede i due attori nei panni di una coppia di ex amici, ai lati opposti dello spettro nell'approccio e nell'utilizzo di internet e dei social network di più disparata natura, che si ritrovano e si scontrano come professori nello stesso liceo. E, per sostenere le loro tesi, e dimostrare a loro stessi e agli studenti che il loro approccio alla tecnolgia è quello giusto, arriveranno al punto di scambiarsi le vite.

Uno dei più visionari autori dei nostri tempi, lo Zhang Yimou di film come Hero e La Foresta dei Pugnali Volanti, dirige un kolossal che racconta della difesa dell'umanità su uno dei più iconici monumenti del mondo: la Grande Muraglia Cinese. Prodotto dalla Legendary Pictures, The Great Wall è il primo film diretto in lingua inglese dal regista cinese, e - con il suo budget di oltre 135 milioni di dollari - anche il più grande film interamente girato in Cina. Protagonista del film, tra le mille polemiche relative al whitewashing, è Matt Damon con tanto di codino, ma nel cast del film ci sono anche, oltre a Willem Dafoe e Pedro Pascal, anche star cinesi come Jing Tian e Andy Lau.

A dieci anni di distanza da La marcia dei pinguini, il regista Luc Jacquet ci riporta tra i ghiacci del Polo Sud con la magia delle riprese in alta definizione e l’utilizzo di innovative camere subacquee e droni, per una nuova avventura alla scoperta dell’Antartide. Le riprese di La marcia dei pinguini - Il richiamo si sono svolte lo scorso inverno per oltre due mesi, internamente in 4k e in condizioni incredibilmente avverse; nel film, Jacquet ci conduce nelle profondità del mare e in luoghi inaccessibili all’uomo, per mostrarci la battaglia dei pinguini affinché si rinnovi il miracolo della vita. Protagonista, un giovane pinguino che intraprende il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione sconosciuta, guidato solo dall’ istinto.

Ambientato nella Sardegna degli anni Cinquanta, e diretto da Fabio Manuel Mulas, Bandidos e Balentes - Il codice non scritto racconta episodi ambientati in un paese non definito dell'entroterra, legati alla faida ed al banditismo di quegli anni. In un susseguirsi di colpi di scena, si passa da fatti di vita quotidiana dell’epoca, a scene che descrivono alcuni sequestri avvenuti in quegli anni. Attraverso il racconto, ci si immerge in una natura spettacolare, dove i monti dell’entroterra la fanno da padrone, dove i rifugi dei banditi sono le domus de Janas ed i classici Pinnettus.

Il regista più rock in circolazione, Jim Jarmusch, racconta una delle band e delle figure tutt’ora più appassionanti e iconoclaste della storia del rock: gli Stooges di Iggy Pop. Presentato in prima mondiale al Festival di Cannes del 2016, Gimme Danger (che prende il titolo da un brano di "Raw Power", l’ultimo album degli Stooges del 1973) racconta la nascita della band, approfondendone gli aspetti musicali, culturali, politici e storici e narrando le avventure e disavventure di Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton e Dave Alexander (e poi di Steve Mackay al sassofono), le loro ispirazioni, la sfida commerciale rappresentata dalla loro musica, ma anche la straordinaria eredità che hanno lasciato alle band che sono venute dopo di loro.

Dopo essere stato presentato al Festival di Venezia 2016, arriva nelle nostre sale David Lynch: The Art Life, il documentario diretto da Rick Barnes, Jon Nguyen e Olivia Neergaard-Holm che miscelando immagini, musica ed estratti dai suoi primi film, illumina gli oscuri meandri del mondo visionario del regista americano, offrendo la possibilità di comprendere sia l’artista sia l’uomo. Nel film, David Lynch accompagna lo spettatore in un intimo e personale viaggio nel tempo, raccontando gli anni della sua formazione artistica: all’infanzia nella tranquilla provincia Americana fino all’arrivo a Philadelphia, le tappe del percorso che lo hanno portato a diventare uno dei più enigmatici e controversi registi del cinema contemporaneo.

Un gruppo di pazienti che arrivano dai dipartimenti di salute mentale di tutta Italia, uno psichiatra, Santo Rullo, come direttore sportivo, un ex giocatore di serie A di calcio a 5, Enrico Zanchini per allenatore e un campione del mondo di pugilato, Vincenzo Cantatore, a fare da preparatore atletico. Sono questi i protagonisti di Crazy for Football, il documentario di Volfango De Biasi sulla prima nazionale italiana di calcio che concorre ai mondiali per pazienti psichiatrici a Osaka. Un film dove i protagonisti sono i giocatori e non la loro malattia, con l’intenzione di combattere i pregiudizi che circondano chi soffre di disagio mentale.

Alla ricerca di un senso, di Nathanaël Coste e Marc de la Ménardière, è un documentario on the road su una generazione disillusa. I temi affrontati spaziano dalla critica alla modernità alla crisi ambientale, dalla conoscenza di sé alla forza della società civile. Gli autori ci invitano a condividere il loro modo di rimettersi in discussione interrogando la nostra visione del mondo.Tra i numerosi testimoni che Nathanaël e Marc incontrano lungo il cammino: la Nobel per la pace Vandana Shiva, il monaco pacifista Satish Kumar, l’astrofisico Trinh Xuan Thuan, e inoltre Pierre Rabhi, tra i precursori dell’agro- ecologia e il filosofo Frédéric Lenoir. Tutti contribuiscono a indurre lo spettatore a riconsiderare il rapporto con la natura, con la felicità e con il senso della vita.

