I nuovi film al cinema: Mamma o papà?, Manchester by the Sea, Ballerina, Moonlight, Autobahn, Resident Evil The Final Chapter

Sono pure stati a Sanremo, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, ma di certo non avevano bisogno di ulteriori traini per l'uscita (a partire dal giorno di San Valentino) del primo film che li vede lavorare l'una al fianco dell'altro. Scritto e diretto da Riccardo Milani, Mamma o papà? è un film che racconta, col tono e i colori della commedia e rifancendo liberamente un lungomtraggio francese del 2015, di una faccenda tanto comune quanto triste: la lotta tra due genitori che stanno divorziando per l'amore e l'affidamento dei loro figli. Che, in questo caso, sono pure grandi.

Dopo 15 anni, la saga della combattivissima Alice interpretata dalla bellissima Milla Jovovich arriva alla fine (forse). Già, perché nonostante il titolo del film diretto da Paul W.S. Anderson, il papà della serie, si chiami Resident Evil - The Final Chapter, con i tempi che corrono a Hollywood non si può essere mai sicuri di nulla. In ogni caso, in questo film sincopatissimo e ultrarapido, Alice deve chiudere tutti i conti in sospeso con la Umbrella Corporation e i suoi capi, e cercare di evitare che la razza umana sparisca dalla faccia della Terra in una lotta contro il tempo e contro zombie e creature mostruose e disgustose di ogni genere. E quando Milla fa la sua cosa, e inizia a menare e volteggiare, beh: c'è da innamorarsi.

Tra i film che si contenderanno i premi Oscar del 2017, uno di quelli per cui facciamo di più il tifo è Manchester by the Sea, che sponsorizziamo da quando lo abbiamo visto alla Festa del Cinema di Roma qualche mese fa. Scritto e diretto da Kenneth Lonergan, è un dramma glaciale che racconta di passioni fortissime con una misura esemplare, nel quale spicca l'interpretazione silenziosa e sofferta di un Casey Affleck che se non vince la statuetta come miglior attore è davvero una vergogna. Commozione assicurata, ma non in maniera scontata e gratuita.

Altro titolatissimo contendente agli Oscar 2017, e altro film visto alla Festa del Cinema di Roma, è Moonlight di Barry Jenkins, che anzi in molti vedono come il più accreditato rivale di La La Land per il titolo di miglior film. Qui la storia è quella della scoperta della sua omosessualità da parte di un ragazzino nero dei sobborghi di Miami, preso sotto la sua ala protettrice da uno spaccioatore dal cuore d'oro (Mahershala Ali, che ha ipotecato il premio come migliore non protagonista). Un film che sfida i cliché della cultura machista afroamericana, e che lascia spazio in modo insolito e ruvido alla speranza e al romanticismo.

La meravigliosa e fiabesca Parigi di fine Ottocento è il fondale su cui si muove Félicie, una piccola orfana con un grande sogno: quello di diventare prima ballerina all'Opera. Si chiama appunto Ballerina questo bel film d'animazione che piacerà sia ai più piccoli come ai loro genitori, e che sarà accompagnato dalla pubblicazione da parte di Mondadori di quattro volumi ufficiali basati sulle vicende di Félicie e dei suoi amici. A dare le voci agli incredibili personaggi del film, un team di star italiane tra cui Sabrina Ferilli, l’Etoile Eleonora Abbagnato, l’interprete della serie televisiva Alex&Co Federico Russo ed Emanuela Ionica, già doppiatrice italiana dell’amatissima Violetta. La canzone ufficiale del film è stata poi interpretata da Francescha Michielin, una delle cantanti italiane più apprezzate del momento.

Absolutely Fabulous: Il Film è il lungometraggio cinematografico tratto da una popolare sit-com britannica che narra le vicende di Edina Moonson e Patsy Stone, due ex hippy benestanti dedite ad alcool e consumo di droghe e impegnate a farsi strada nel rutilante mondo della moda. E non a caso, a fianco delle protagoniste, Jennifer Saunders e Joanna Lumley, nel film appaiono celebrities e modelle come Emma Bunton, Lily Cole, Alexa Chung, Stella McCartney, Lara Stone, Jean Paul Gautier, Joan Collins e perfino la divina Kate Moss

Inseguimenti mozzafiato, auto di lusso e un cast piuttosto notevole: sono questi gli ingredienti principali di Autobahn - Fuori controllo, un thriller d'azione prodotto da uno specialista come Joel Silver e diretto da Eran Creevy. Nicholas Hoult è Casey un ex-spacciatore pronto a tornare alla sua vecchia vita pur di salvare da una grave malattia la ragazza che ama, Juliette, interpretata dalla Felicity Jones di Rogue One. Decide allora di organizzare una rapina ai danni di un gangster, ma le cose non saranno facili. Nel cast, anche Anthony Hopkins e Ben Kingsley.

