I nuovi film al cinema: Logan, Rosso Istanbul, Vi presento Toni Erdmann, Omicidio all'italiana, La legge della notte, Falchi

Qualcuno lo ha definito "il miglior cinecomic mai realizzato". Quasi tutti hanno detto che, alla sua ultima volta nei panni del mutante, dopo otto apparizioni cinematografiche in diciassette anni, Hugh Jackman ha catturato la totalità e la profondità dell'anima di Wolverine. A questo punto non vi resta altro che andare al cinema e farvi la vostra idea su Logan. Diretto, ancora una volta, da James Mangold, Jackman interpreta un Wolverine cupissimo e tormentatissimo, più che mai vittima dei suoi demoni, facendo di Logan un film sì spettacolare, ma sporco e ruvido, e lontano da ogni patina ironica o ammiccante. Spettacolare ed emozionante.

Dopo la presentazione in concorso al Festival di Cannes 2016, dove ha portato a casa il premio FIPRESCI e il plauso pressoché uninime della critica, Vi presento Toni Erdmann è stato protagonista di una cavalcata trionfale che l'ha visto vincere i sei principali European Film Award e ottenere la nomination all'Oscar come miglior film straniero. Caso più unico che raro per una commedia tedesca, e quindi va dato atto alla regista e sceneggiatrice Maren Ade, e ai suoi due protagonisti Sandra Hüller e Peter Simonischek, di aver fatto davvero qualcosa di incredibile. Ma la vera domanda è: voi, un padre come quello del film, lo vorreste?

Oramai dire che Ben Affleck è un regista migliore del Ben Affleck attore è un po' un luogo comune. Che, come tutti i luoghi comuni, non è privo di fondamento. E mentre sia Ben che i suoi fan si stanno riprendendo dalla delusione dello sfumato accordo che l'avrebbe portato a dirigere il nuovo Batman, arriva nelle sale La legge della notte, la sua ultima fatica dietro la macchina da presa (ma anche davanti). Oltre al nostro mascellone preferito, nel cast di questo gangster movie che dalla Boston del Proibizionismo si sposta nella torrida Florida, ci sono bellezze come Zoe Saldana, Elle Fanning e Sienna Miller, ma anche caratteristi come Brendan Gleeson, Chris Cooper e perfino Remo Girone.

Nel 2013, Ferzan Özpetek ha pubblicato il suo primo romanzo, che s'intitola "Rosso Istanbul", storia di uno scrittore turco che torna nella sua città natale dopo tanti anni per aiutare un famoso regista a scrivere il suo primo romanzo, trovandosi di nuovo faccia a faccia con i luoghi della sua vita, con i ricordi rimossi, con amici, familiari e amori passati. Ora questo libro è diventato Rosso Istanbul, il film che ha segnato il ritorno di Özpetek in Turchia a 16 anni di distanza da Harem Suare. La lavorazione del film ha subito ritardi e problemi logistici a causa della delicata situazione politica e sociale Turchia e della città.

Dopo Italiano medio, Maccio Capatonda (che all'anagrafe fa Marcello Macchia) torna alla regia con una nuova, surreale e acida commedia dal titolo Omicidio all'italiana. Al suo fianco, ancora una volta, il fido Herbert Ballerina, ma anche Sabrina Ferilli nei panni della conduttroce di un popolare programma televisivo: "Chi l’acciso?". Sarà proprio guardando il programma che Capatonda, sindaco di un morente paesino dell'entroterra abruzzese, avrà l'idea di camuffare da omicidio una morte accidentale, nella speranza di attirare lì le telecamere della trasmissione e far assurgere Acitrullo alla gloria della celebrità televisiva.

Toni D'Angelo è il figlio di Nino D'Angelo. E anche in questo suo nuovo film, che s'intitola Falchi, e che arriva a dieci anni dalla sua opera prima Una notte, che lo vide vincere il David come miglior regista esordiente (ma in mezzo ci sono stati anche Poeti, L'innocenza di Clara e Filmstudio Mon Amour) dirige nuovamente il papà. I protagonisti veri di Falchi, che è un poliziesco ambientato a Napoli, sono però Fortunato Cerlino e Michele Riondino, due poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile di Napoli: due Falchi, appunto, impegnati dopo una tragedia che li ha toccati personalmente in una una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese.

Se a Napoli ci sono i Falchi, in Islanda ci sono i Passeri. S'intitola così, infatti, il il secondo lungometraggio del regista islandese Rúnar Rúnarsson, che è un racconto di formazione ambientato in un piccolo villaggio islandese. Protagonita, un ragazzo di 16 anni di nome Ari che, dopo la partenza della madre per un lavoro all'estero, deve lasciare Reykjavik per trasferirsi nel villaggio lontano in cui ha vissuto da bambino: lì dovrà faticare per crescere, trovando il proprio spazio in un rapporto difficile col padre e in una comunità in cui accoglienza e brutalità si alternano senza soluzione di continuità. Passeri è stato presentato alla 40esima edizione del Toronto Film Festival, nel 2015.

Ozzy, un simpatico beagle, trascorre una vita serena e idilliaca fino al giorno in cui i suoi padroni devono improvvisamente partire per il Giappone senza la possibilità di portarlo con loro e cercano una sistemazione temporanea per il cane: la scelta ricade su un canile extra lusso. Ma quello che all'apparenza sembra un paradiso di amore e coccole si rivelerà ben presto una terribile prigione gestita da un proprietario malvagio. Ozzy dovrà trovare la forza di resistere e il coraggio di scappare grazie anche all'aiuto dei suoi nuovi amici a quattro zampe. Ozzy - Cucciolo coraggioso, co-produzione tra Spagna e Canada diretta da Alberto Rodriguez, è un'avventura divertente per tutta la famiglia, una storia di amicizia, coraggio e lealtà.

A metà tra documentario, reportage giornalistico e film di spionaggio, A Good American racconta la vera storia di Bill Binney, geniale direttore tecnico della NSA per oltre trent'anni e inventore di un sofisticato software di sorveglianza prima boicottato dall'agenzia per interessi economici (impedendo così anche l'acquisizione di informazioni che avrebbero potuto scongiurare gli attacchi dell'11 settembre 2001), e poi utilizzato segretamente come base per le intecettazioni illegali dei cittadini americani poi smascherate da Edward Snowden. Dirige l'austriaco Friedrich Moser.

Cosa scriverebbero a Lucio Dalla i protagonisti delle sue più belle canzoni? In occasione della nascita e del quinto anniversario della scomparsa del cantautore bolognese arriva al cinema Caro Lucio ti scrivo, diretto da Riccardo Marchesini e tratto dall’omonimo spettacolo teatrale scritto da Cristiano Governa. In bilico tra fantasia e realtà, Caro Lucio ti scrivo è un progetto che stravolge la solita prospettiva di narrazione: questa volta non si tratterà di ascoltare testimonianze e racconti di vita del genio Dalla, ma a parlare saranno direttamente i protagonisti dei racconti in musica che lui ha immaginato nei lunghi anni della sua sorprendente carriera. Nel film, un cast di voci d’eccezione: Ambra Angiolini, Alessandro Benvenuti, Piera Degli Esposti, Neri Marcorè, Ottavia Piccolo, Andrea Roncato, Grazia Verasani.

God's Not Dead 2, ispirato a numerose cause legali accadute negli Stati Uniti, affronta il delicato tema della difesa del diritto alla libertà di espressione e di opinione.L’ambientazione si sposta dal college del primo film all’aula di un tribunale, dove un’insegnante di liceo (Melissa Joan Hart) viene chiamata in giudizio per aver fatto proselitismo in classe, rispondendo alla domanda di una studentessa sulla figura storica di Cristo. Per l’accusa, rappresentata da uno dei più prestigiosi avvocati americani (Ray Whise) tale accadimento dovrà servire a creare un precedente finalizzato alla rimozione di ogni argomentazione di fede dai luoghi pubblici. La difesa, affidata ad un giovane avvocato di ufficio (Jesse Metcalfe), con poca esperienza ma di grande determinazione, riserverà numerosi colpi di scena.

