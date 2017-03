I nuovi film al cinema: John Wick 2, La Bella e la Bestia, Loving, Un tirchio quasi perfetto, The Ring 3

Uscito nel 2014 (da noi a gennaio 2015), John Wick è stato un successo a sopresa, incassando più di 86 milioni di dollari a fronte di un budget stimato in una ventina, e rilanciando, tutta tirata a lucido, la stella di Keanu Reeves. In questo John Wick Capitolo 2, che ha perso per strada uno dei due registi ma che è tutto "di più" rispetto al primo, Reeves torna a vestire gli elegantissimi panni di un killer perfetto e implacabile, costretto suo malgrado a tornare in azione per onorare un vecchio patto fatto con un rampollo della camorra che ha il volto di Riccardo Scamarcio. Per gli appassionati di cinema d'azione, si tratta di un gioellino imperdibile dal bodycount esagerato.

Trentesimo Classico Disney, e terzo film del cosiddetto Rinascimento della Casa di Topolino, La Bella e la Bestia uscì nel 1991, raccontando a cartoni animati la fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Oggi, seguendo l'esempio di quanto già avvenuto con Il libro della giugla, quel film e quella storia vengono riproposti in live action, con Emma Watson nei panni di Belle e Dan Stevens in quelli della Bestia. Ci sono, ovviamente, tutte le canzoni del film animato e altre ancora, come ci sono anche tutti i personaggi di contorno inventati nel 1991: dall'insopportabile Gaston ai vari Lumiere, Tockins e Mrs. Brick.

Dopo film fantastici come Take Shelter e Midnight Special, Jeff Nichols decide di raccontare una storia realmente accaduta nell'America razzista degli anni Sessata: quella di Richard e Mildred Loving, una coppia il cui matrimonio è stato causa di arresti e umiliazione, perché lui bianco e lei nera: una vera e propria provocazione nello stato segregazionista dove vivevano, la Virginia. Una storia finita davanti alla Corte Suprema, con un verdetto che ha cambiato la giurisprudenza e la storia americane. Protagonisti di Loving, che è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2016, sono Joel Edgerton e Ruth Negga, che per la sua interpretazione è stata candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista.

A 12 anni di distanza dal The Ring 2 che era stato diretto a Hollywood dal regista giapponese che ha creato la saga, Hideo Nakata, torna nei nostri cinema Samara: che poi è la versione americana della nipponica Sadako. Questo terzo capitolo americano del terribile fantasma che emerge dai meandri di una misteriosa e maledetta videocassetta è stato affidato alla regia dello spagnolo F. Javier Gutiérrez, che nel 2008 si era fatto notare con l'horror Tres Dias, proiettato al Festival di Berlino e in molti altri specializzati in cinema di genere, e che sarà produttore esecutivo del prossimo reboot del Corvo. Nel cast, la Matilda Lutz vista nell'ultimo film di Muccino, il Johnny Galecki di Big Bang Theory e Vincent D'Onofrio.

Dany Boon, il cinquantenne attore e regista francese balzato a inusitata notorietà dopo il successo internazionale di Giù al Nord, è il protagonista assoluto di questa divertente commedia diretta dal Fred Cavayé de Gli infedeli. Boon è il tirchio del titolo, un moderno zio Paperone che vive in funzione di non dover mai mettere mano al portafogli, che si trova costretto a iniziare a pagare quando, in un solo giorno, si innamora di una donna e scopre di avere una figlia di cui ignorava l’esistenza, costringendosi a tenere nascosco il suo grande difetto.

Una delicata storia d'amore fra due uomini anziani e un rapporto fragilissimo con la figlia di uno di loro. Una famiglia arcobaleno ante litteram che si troverà ad appianare attriti e incomprensioni prima che sia troppo tardi. Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca, affiancati da Caterina Murino, si amano, diretti da Cesare Furesi, alla sua opera prima, in un film girato nella splendida cornice di Alghero. Nel cast, anche Philippe Leroy.

Nel film, il regista e attore Fabio Massa presta il volto a Lorenzo, un trentenne che lavora in un'associazione che si occupa di insegnare ai bambini disagiati. Tra questi c'è il piccolo Kalid, che presto gli trasmette l'amore per il "continente nero". Quando si presenta l'occasione di andare a lavorare proprio in Africa, Lorenzo non se la lascia sfuggire. Nel momento più bello della sua nuova esperienza, deve fare ritorno in Italia per ricevere una brutta notizia: un melanoma in fase avanzata innesca un effetto domino sulla sua vita: il rapporto con la famiglia, l'amore, l'amicizia, le scelte.

