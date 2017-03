I nuovi Film al Cinema dal 23 marzo 2017

Arrivano oggi nei cinema italiani: Life - Non oltrepassare il limite, Non è un paese per giovani, Elle, La cura dal benessere, Slam - Tutto per una ragazza, In viaggio con Jacqueline, Moda Mia, Vieni a vivere a Napoli!, SFashion, Victoria.

Tutto sui nuovi film al cinema dal 23 marzo 2017

Life: Non oltrepassare il limite

Proprio quando oramai Marte pare a un tiro di schioppo, e si parla di nuovi sistemi solari nei quali sembrano esserci tutte le condizioni per la vita così come la conosciamo, arriva nei cinema un fanta-horror che pare volersi proporre come l'Alien del Terzo Millennio. In Life, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e altri tre membri della Stazione Spaziale Internazionale si trovano a studiare un microrganismo trovato proprio sulla superficie del Pianeta Rosso: che però, da monocellulare, evolve rapidissimamente in qualcosa di assai più grande, complesso e letale per i poveri astronauti. Alla regia, lo svedese Daniel Espinosa di Safe House e Child 44.

Elle

Il film più bello del 2016 (assieme a Paterson, anche lui presentato in concorso al Festival di Cannes) arriva finalmente nelle nostre sale. A dieci anni da Black Book, torna il cinema provocatorio e controverso di Paul Verhoeven, che adatta il romanzo di Philippe Djian "Oh..." e fa coppia con una maestosa Isabelle Huppert per raccontare la storia di una donna inizia a intessere una relazione sado-maso con l'uomo che l'ha stuprata. Ma nonostante questo canovaccio, Elle non è affatto un film cupo, ma al contrario un'opera capace di inquietare e provocare sì, ma anche di divertire e far ridere nel ritratto di una donna cinica e spregiudicata e dei suoi rapporti sociali senza peli sulla lingua. Cinema libero, anarchico e necessario.

La cura dal benessere

Il trailer sembra un po' quello di un Youth in versione horror gotico, ma siamo sicuri che Gore Verbinski, al ritorno al cinema de paura ad anni di distanza dal primo The Ring, ha fatto del suo La cura del benessere qualcosa di decisamente più personale. Certo, nel suo film come in quello di Sorrentino si parla di una esclusivissima SPA sulle Alpi svizzere, ma in questo caso il protagonista (il bravo Dane D Haan) è un giovane manager molto ambizioso inviato dalla sua azienda a "recuperare" l'Amministratore Delegato che non dà più sue notizie da molto tempo. Si accorgerà presto che, in quel posto, c'è qualcosa di molto misterioso e inquietante.

La cura dal benessere: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Non è un paese per giovani

L'Italia: bella, bellissima, ma anche sempre più vecchia, e sempre meno capace di garantire opportunità, speranze, possibilità ai suoi giovani. Che spesso sono disoccupati e spesso decidono di partire per l'estero alla ricerca di un futuro migliore. Da e su questa situazione, di certo non allegra, Giovanni Veronesi ha deciso di fare un film, dal titolo eloquentissimo che fa il verso a uno molto celebre dei fratelli Coen (Non è un paese per vecchi) e che vede protagonisti tre ragazzi italiani che s'incontrano sull'isola di Cuba: Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco. Al loro fianco, i "vecchi" Sergio Rubini e Nino Frassica.

Non è un paese per giovani: Il trailer del film - HD

Slam - Tutto per una ragazza

Andrea Molaioli ha esordito 10 anni fa con La ragazza del lago, che adattava un romanzo giallo della norvegese Karin Fossum. Ora, a diversi anni di distanza dall'ultimo Il gioiellino (financial-thriller sul crac Parmalat), il regista romano torna al cinema con un film basato su un libro di Nick Hornby ("Tutto per una ragazza", appunto, che ha sceneggiato assieme a Francesco Bruni e Ludovica Rampoldi. I due giovanissimi ragazzi che si trovano a dover affrontare una gravidanza imprevista sono Ludovico Tersigni e Barbara Ramella, nei ruoli degli adulti ci sono, tra gli altri, Jasmine Trinca e Luca Marinelli.

I Am Not Your Negro

Presentato poche settimane fa al Festival di Berlino (dove il suo regista, Raoul Peck aveva anche un film biografico sul giovane Karl Marx), I Am Not Your Negro è un bellissimo documentario basato sul pensiero e le opere di un importante intellettuale nero misconosciuto nel nostro paese, James Baldwin. In particolare, su un ultimo suo progetto letterario, rimasto incompiuto, che parlasse della condizione e dell'identità dei neri americani a partire da tre drammatici omicidi: quello di Martin Luther King, quello di Malcolm X e quello di Medgar Evers, attivista per i diritti civili. Un film intenso e trascinante, che aiuta a decodificare e comprendere meglio la complessità del mondo in cui viviamo. Dandoci così la possibilità di renderlo, forse, migliore.

I Am Not Your Negro: Trailer originale del film documentario

Il pugile del Duce

Diretto da Tony Saccucci, che l'ha sviluppato dopo aver letto la biografia di Mauro Valeri "Nero di Roma", basandosi su di essa, Il pugile del Duce racconta la storia incredibile, sepolta e riscoperta dalla polvere degli archivi, di Leone Jacovacci: straordinario pugile di livello europeo e mondiale che, dopo aver vinto proprio il titolo europeo dei pesi medi contro un altro boxeur italiano in un incontro seguitissimo, vide la sua carriera affossarsi e finere nell'oblio invece che decollare. Perché, nell'Italia fascista di quegli anni, Leone Jacovacci era un italiano scomodo, un campione non desiderato: aveva infatti la pelle nera.

Il pugile del duce: Il trailer del film - HD

In viaggio con Jacqueline

Fatah, contadino di un piccolo paese algerino, non ha occhi che per la sua mucca Jacqueline, che da anni sogna di far partecipare al Salone dell'Agricoltura di Parigi. Quando finalmente arriva l’invito tanto desiderato, Fatah parte in traghetto alla volta di Marsiglia, per poi attraversare la Francia a piedi insieme a Jacqueline: sarà l'occasione per un’avventura fatta di incontri sorprendenti, imprevisti e nuove amicizie. Dai produttori di Quasi amici, un road movie esilarante e commovente, con un protagonista irresistibile il cui entusiasmo ha contagiato in Francia più di un milione di spettatori.

Victoria

Presentato in concorso al Festival di Berlino del 2015, e proiettato in Italia da quello di Pesaro, quello di Sebastian Schipper è un thriller che ha una caratterista chiara e piuttosto insolita: quello di raccontare la sua storia in un unico, virtuale piano sequenza e, quindi, in tempo reale. La storia in questione è quella di una ragazza spagnola - la Victoria del titolo - che in una discoteca di Berlino conosce dei ragazzi che le promettono di portarla nei posti migliori della città, ma che finiscono col coinvolgerla in una rocambolesca rapina in banca.

Moda Mia

La storia è quella di Giovanni 16enne figlio di un pastore, Antonio e di una madre, Alice, che fragile ed esausta dei continui tradimenti del marito, decide di abbandonare la famiglia. Il ragazzo frequenta un istituto tecnico artistico in Sardegna e coltiva un sogno, lavorare nel mondo della moda. E' giugno e la scuola sta finendo. Giovannino deve occuparsi della casa e della sorellina di 8 anni Stella, vessato continuamente dal padre che lo costringe a seguire le pecore e il terreno e lo tratta con disprezzo. Scritto e diretto da Marco Pollini.

Moda Mia: Il teaser trailer del film

SFashion

Diretto da Mauro John Capece e interpretato da Corinna Coroneo, Giacinto Palmarini, Andrea Dugoni e Randall Paul, il film si propone di raccontare la crisi economica al cinema attraverso le vicende di Evelyn, donna in carriera proprietaria di un'azienda che fa di tutto per sopravvivere, per far sopravvivere la fabbrica, per continuare a dare lavoro ai suoi operai.

Vieni a vivere a Napoli!

Un film in tre episodi firmati dai tre registi napoletani tra i più interessanti del momento: Francesco Prisco, Guido Lombardi, Edoardo De Angelis. Il produttore Alessandro Cannavale ha chiesto loro di raccontare la città. Napoli è una città che contiene molti mondi e li accoglie tutti come una madre amorevole. Non lasciatevi ingannare dall'invito contenuto nel titolo però, potrebbe contenere una beffa: per vivere qui ci vuole lo stomaco giusto.

Vieni a vivere a Napoli!: Il trailer del film - HD

