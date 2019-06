I Morti non Muoiono, e va bene: ma gli zombie, cosa mangiano? Ecco la loro dieta ideale

Dopo aver aperto alla grande la recente edizione 2019 del Festival di Cannes, giovedì 13 giugno debutterà finalmente nei cinema italiani I morti non muoiono, che è il nuovo film diretto da Jim Jarmusch e che - come oramai saprete -è un po' una commedia un po' un horror, nel quale Bill Murray e Adam Driver sono due poliziotti di una piccola cittadina, quintessenza di ogni provincia rurale americana, che si trovano a dover affrontare un'apocalisse zombie.



I Morti non Muoiono: Il Trailer Italiano Ufficaile del Film - HD

Per il film, assieme a questi due protagonisti che formano una coppia esilarante e davvero ben assortita, Jarmusch ha messo assieme un cast stellare che va da Tilda Swinton fino Tom Waits, passando per Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, Selena Gomez, Carol Kane, Iggy Pop, Danny Glover e RZA.

Potete leggere la nostra recensione di I morti non muoiono dal Festival di Cannes, se volete.