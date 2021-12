I Molti Santi del New Jersey, su CHILI il prequel dei Soprano sulla formazione di Tony

News Cinema

Un Tony Soprano giovanile viene raccontato nel film I Molti Santi del New Jersey: è su CHILI a noleggio e vendita il prequel della celebre serie tv, scritto dal suo creatore David Chase.

Su CHILI in streaming e download è in home premiere il lungometraggio I molti santi del New Jersey di Alan Taylor: se avete seguito e amato la serie tv I Soprano, chiusa nel 2007, è un appuntamento imperdibile: il film è infatti il prequel delle vicende narrate nello show, ed è scritto allo stesso creatore della serie, David Chase. Era da tempo che Chase perseguiva questo progetto, prevedendo la possibilità persino di realizzarne un sequel...



Guarda subito I Molti Santi del New Jersey su CHILI

I Molti Santi del New Jersey, la formazione di Tony Soprano

Siamo tra gli anni Sessanta e Settanta nel New Jersey, quando infiammano le rivolte razziali deflagrate nel 1967. In questo teso contesto sociale cresce un giovanissimo Tony Soprano, interpretato da Michael Gandolfini (figlio del compianto James Gandolfini). La famiglia DiMeo è già rinomata tra le gang criminali del luogo, e Tony ha come punto di riferimento e mentore un "soldato" della gang, Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), padre del futuro Chris Moltisanti che nella serie fu interpretato da Michael Imperioli. Per i fan del ciclo originale, I Molti Santi del New Jersey rappresenta l'occasione unica per sbirciare dietro le quinte di un personaggio diventato storico per la storia della televisione.

I Molti Santi del New Jersey, Michael Gandolfini sul ruolo che ha ereditato

Intervistato da Hollywood Reporter, Michael Gandolfini (classe 1999) ha spiegato cosa significasse vestire i panni che furono di suo padre, prematuramente deceduto nel 2013. Era sin troppo facile imitare il babbo, avendo a che fare con lo stesso personaggio, ma...

Il mio istinto nelle scene era dare ai fan il Tony che avevano conosciuto, ma Alan e David mi dicevano: "Controllati, lui qui non è ancora così. Non puoi gridare contro il preside come se avessi trent'anni. In quel senso ho avvertito una certa aspettativa, volevo riprodurre il Tony che tutti avevano visto, ma dovevo anche ricordarmi di controllarmi. [...]

Quello della serie comunque non era mio padre, il papà che conoscevo io. È stato divertente guardarlo esplorare un personaggio così diverso da lui. Ma alcune scene per me sono state molto dure, tutte quelle con i figli sono dure da guardare. E quando gli sparano nella quinta stagione, vedere tutta la parte dell'ospedale per me è stato durissimo.

Annunciato nel 2018, I molti santi del New Jersey sarebbe dovuto uscire nell'autunno 2020, ma è poi stato rimandato di un anno a causa della pandemia. L'idea di David Chase per un possibile sequel vedrebbe un racconto incentrato sul Tony ventenne.

Guarda subito I Molti Santi del New Jersey su CHILI