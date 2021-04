I Mitchell contro le macchine: il trailer del film d'animazione in arrivo su Netflix

News Cinema

Questa divertente commedia, diretta da Phil Lord e Christopher Miller, debutterà in streaming sulla piattaforma il 30 aprile.

Noto in precedenza anche con il titolo di Superconnessi, I Mitchell contro le macchine è una nuova, divertente commedia d'animazione che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 30 aprile.

Diretto da Mike Rianda e co-diretto da Jeff Rowe, che firmano assieme anche la sceneggiatura (e pare che Rianda si sia liberamente ispirato alla sua stessa famiglia), il film è prodotto da Phil Lord e Christopher Miller, che sono le menti creative e irriverenti dietro a film come Piovono polpette, The Lego Movie e Spider-Man - Un nuovo universo.

La storia è quella di una normalissima famiglia americana dei nostri giorni composta da padre, madre e due figli ossessionati (come tutti i giovani di oggi) dalle nuove tecnolgie. Cosa che torna utile: perché, accompagnando la figlia maggiore al college, i Mitchell, compreso il cane di famiglia, si troveranno di fronte a una rivolta dei dispositivi digitali e dovranno cercare di salvare il mondo.

Qui di seguito, il trailer italiano di I Mitchell contro le sue macchine e la sua trama ufficiale:







Dagli stessi esseri umani creatori di Spider-Man: Un nuovo universo e The LEGO Movie arriva I Mitchell contro le macchine, un film d’animazione ricco di azione e di divertimento che ha come protagonista una famiglia ordinaria impegnata in un’impresa stra-ordinaria: salvare il mondo da un’apocalisse robot. Un’inezia, no? Tutto ha inizio quando l’alternativa e creativa Katie Mitchell viene ammessa alla scuola di cinema dei suoi sogni e non vede l’ora di lasciare casa e incontrare “la sua gente”. Suo padre Rick, grande amante della natura, insiste affinché tutta la famiglia la accompagni a scuola in un assolutamente-non-imbarazzante-né-forzato ultimo viaggio on the road. Ma proprio quando le cose sembrano non poter andare peggio, la famiglia Mitchell si ritrova nel bel mezzo di una rivolta di robot! Tutti gli oggetti tecnologici - dagli smartphones agli aspirapolveri roomba, fino ai malvagi Furby - vengono ingaggiati con l’obiettivo di catturare ogni essere umano sul pianeta. Adesso salvare l’umanità è compito dei Mitchell, ovvero Katie e Rick insieme all’allegra mamma Linda, lo stravagante fratellino Aaron, il morbido carlino Monchi e due amichevoli e ingenui robot.