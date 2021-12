I migliori film in streaming tratti da William Shakespeare

News Cinema

In attesa di the Tragedy of Macbeth diretto da Joel Coen vi proponiamo cinque trasposizioni in streaming delle grandi tragedie del Bardo.

Nelle prossime settimane di adattamenti dall’opera di William Shakespeare ne vedremo, e saranno ammirevoli. Prima di tutto The Tragedy of Macbeth diretto da Joel Coen, che vede protagonisti Denzel Washington e Frances McDormand. Ma c’è anche la nuova versione di West Side Story diretta da Steven Spielberg, versione musical del Romeo e Giulietta scritto dal Bardo. Considerato poi che oggi è il compleanno di Kenneth Branagh, il più grande e fedele adattatore contemporaneo di Shakespeare al cinema, abbiamo pensato di dedicare i nostri soliti cinque film in streaming a quelle che riteniamo le trasposizioni più interessanti del grande autore teatrale inglese. Ecco dunque la nostra lista, come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming tratti dall’opera di William Shakespeare

Amleto

Riccardo III

Romeo + Giulietta

Hamlet

Macbeth

Amleto (1948)

L'unico adattamento di Shakespeare a vincere fino a oggi l’Oscar per il miglior film non poteva che venire dalla leggenda di Sir Laurence Olivier. Il suo Amleto è un mix potente ed elegante di teatro, cinema e cultura britannica. La statuetta arriva anche per il miglior attore, insieme ad altre due. Nel cast anche Jean Simmons nella parte di una Ofelia perfetta. Con loro Peter Cushing. Un classico degli anni ‘40 diretto da un titano del palcoscenico e del grande schermo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Riccardo III (1995)

L’adattamento ambientato negli anni ‘30 distopici che ha lanciato definitivamente la carriera cinematografica di Ian McKellen. Una versione del Riccardo III spudorata e sanguigna diretta da Richard Loncraine, che mette in scena la tragedia ambientandola in un momento storico che ricorda da vicino l’ascesa del nazismo. Nel cast anche Annette Bening e Robert Downey Jr. Film di indubbio spessore. Disponibile su Amazon Prime Video.

Romeo + Giulietta (1996)

L’adattamento sanguigno e scatenato di Baz Luhrmann consacra Leonardo DiCaprio attore di razza purissima. Romeo + Giulietta si basa su una messa in scena rockeggiante e corpulenta, in cui il kitsch si lega indissolubilmente con momenti di grande cinema come quello della morte di Mercuzio. Uno dei cult-movie degli anni ‘90, di impressionante resa estetica. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Hamlet (1996)

Kenneth Branagh porta sul grande schermo la più famosa tragedia di shakespeare con un’eleganza e un’adesione mai viste in precedenza. La versione integrale di Hamlet da quasi quattro ore è cinema che incontra il teatro alla massima potenza. Un cast poderoso che vede tra gli altri Kate Winslet, Jack Lemmon e Julie Christie. Adattamento di spessore unico, con il monologo celeberrimo che consacra Branagh come unico vero erede di Olivier. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Macbeth (2015)

Il Macbeth diretto dall’australiano Justin Kurzel ripropone la tragedia in chiave post-moderna e decisamente affascinante. Il grande carisma di Michael Fassbender e la potenza di Marion Cotillard riempiono il grande schermo con prove focose e magniloquenti come l’estetica del film. Nel cast di questo film magnetico anche Paddy Considine, Elizabeth Debicki e David Thewlis. Ottimo cinema che interpreta il testo originale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.