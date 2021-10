I migliori film in streaming sulla leggenda di Re Artù

News Cinema

Dal capolavoro di John Boorman Excalibur all'ultima trasposizione di Guy Ritchie: ecco cinque titoli in streaming che raccontano King Arthur e le sue gesta.

La leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda è una delle più antiche e radicate nella storia della cultura britannica. Nel corso dei decenni le gesta sue e degli altrettanto mitici personaggi che lo hanno accompagnato hanno trovato posto sul grande schermo grazie a trasposizioni cinematografiche piuttosto eterogenee, e con diversi risultati sia al botteghino che presso la critica. Questi i cinque film in streaming che hanno a nostro avviso restituito al meglio il mito di King Arthur e degli altri personaggi che sono vissuti a Camelot. Buona lettura.

Cinque film in streaming che raccontano la leggenda di Re Artù

La spada nella roccia

Excalibur

Il primo cavaliere

King Arthur

King Arthur - Il potere della spada

La spada nella roccia (1963)

La versione animata della leggenda di Artù realizzata dalla Disney nei primi anni ‘60 risulta probabilmente la più divertente e fantasiosa, ricca di spunti fantastici e con personaggi di contorno molto ben calibrati come il saggio e prezioso Merlino. La spada nella roccia rimane un classico della prestigiosa Major, perfetto per il periodo in cui è stato realizzato poiché parla di cambiamento, scelte controtendenza, coraggio nell’affrontare l’ignoto. Nomination all’Oscar per la miglior colonna sonora. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Excalibur (1981)

La versione più fortunata della leggenda di Re Artù arriva dal genio visionario di John Boorman, che mette in scena un film sfrontato e grondante meraviglia. Accompagnato da una colonna sonora divenuta leggendaria, Excalibur ha segnato la storia del cinema fantastico degli anni ‘80, grazie anche alla fotografia strepitosa di Alex Thomson. Nel cast Nigel Terry, Helen Mirren, Liam Neeson, Gabriel Byrne e Patrick Stewart. Si può chiedere di meglio? Un classico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il primo cavaliere (1995)

Dopo l’enorme successo di Ghost Jerry Zucker si lancia in questo film dal budget esorbitante e dal cast stratosferico: Richard Gere è il protagonista Lancillotto, Sean Connery un Re Artù fiero e dalla presenza scenica fuori dal comune, Julia Ormond (al tempo una star da lanciare) una Ginevra incantevole. Eppure Il primo cavaliere non funziona sempre, dietro la messa in scena faraonica manca una vera e propria anima drammatica. Nel cast anche il grande John Gielgud. Occasione persa, ma affascinante il tentativo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

King Arthur (2004)

La versione diretta da Antoine Fuqua riporta Artù e gli altri personaggi al tempo storico barbarico. Una versione più grezza e realista, ma non per questo meno spettacolare e piena d’azione. Clive Owen è un Arthur sontuoso e affascinante, Keira Knightley una Ginevra guerriera e feroce, Ioan Gruffudd probabilmente il miglior Lancillotto mai visto. King Arthur è un action storico molto divertente, pieno di trovate di regia e scenografie. Non ha avuto a nostro avviso il riscontro che meritava. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

King Arthur - Il potere della spada (2017)

King Arthur - Il Potere della Spada: Trailer finale ufficiale italiano - HD

Il colossal fantastico diretto da Guy Ritchie è dopo Excalibur la miglior versione della leggenda di Re Artù portata sul grande schermo. Visivamente portentoso, stracolmo di idee estetiche e di un pathos tangibile, King Arthur - Il potere della spada è interpretato da un Charlie Hunnam potente e da un Jude Law villain di razza, terrificante e magnetico. Tra gli altri interpreti anche il solito, istrionico Aidan Gillen. Fiasco al botteghino ma film con una sua identità molto precisa, divertente da vedere ed emozionante da vivere. Peccato non abbia avuto successo, lo meritava in pieno. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.