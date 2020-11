I migliori film in streaming sul mondo del football americano

News Cinema

Se siete appassionati di football americano questi sono i cinque film in streaming (più due) che proprio non potete perdere.

Tra gli sport più seguiti e celebrati negli Stati Uniti, il football è probabilmente quello più cinematografico. L’esaltazione del gesto del singolo così come la celebrazione dello spirito di squadra hanno prodotto per il grande schermo una serie di lungometraggi di successo, apprezzati dal grande pubblico e molto spesso capaci di soddisfare anche la critica più esigente. I cinque film in streaming scelti per raccontare il mondo del football americano sono diversi tra loro in particolar modo per il tono, in quanto si dividono tra drammi e commedie. Il comune denominatore rimane l’amore per questo sport e il codice etico che lega chi ne fa parte. Buona lettura.

I migliori film in streaming che parlano di football americano

Quella sporca ultima meta

Jerry Maguire

Ogni maledetta domenica

Friday Night Lights

In amore niente regole

Quella sporca ultima meta (1974)

Uno dei film più “cool” degli anni ‘70. La celebrazione della virilità sbruffona nella figura carismatica di Burt Reynolds viene sviluppata da una storia che con un colpo di genio fonde film sportivo e prison-movie. Alla regia un grande artigiano/autore come Robert Aldrich, capace di dare a Quella sporca ultima meta il giusto equilibrio di afflato epico e stringatezza narrativa. Memorabile scena finale che testimonia quando l’amore per il pallone da football sia più forte di tutto, anche dei pregiudizi. Cult-movie per nostalgici di un cinema dritto al punto, senza fronzoli. Disponibile su Chili

Jerry Maguire (1996)

Lo spirito ottimista e progressista degli anni ‘90 esposto al meglio dall’icona Tom Cruise e dalla scrittura sempre sopraffina di Cameron Crowe. Il mondo del football raccontato dalla prospettiva di un agente che abbandona successo e denaro per i propri ideali. Una commedia romantica con un cuore palpitante e una serie interminabile di momenti da brivido, come l’abbraccio finale tra Cruise e il suo unico giocatore, Cuba Gooding Jr.. Jerry Maguire non invecchia mai perché ci racconta come dovremmo essere, e quanto ci voglia uno sforzo non poi cosí grande per diventarlo. “Tu mi completi” è poi la frase più romantica di quel decennio di cinema. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ogni maledetta domenica (1999)

Ogni maledetta domenica: il trailer del film

Per Oliver Stone lo sport è una guerra, con feriti se non addirittura vittime. Ed è ovviamente anche una metafora di quando la società americana sia violenta, avida, incapace di vedere oltre il singolo o il guadagno veloce. Ogni maledetta domenica è tutto questo e molto di più, perché il regista ha combinato un mix di messa in scena e montaggio dall’energia irresistibile. Memorabile il discorso finale di Coach Al Pacino, cosí come sostanziosa è la prima prova da protagonista di Jamie Foxx. Commovente anche Dennis Quaid. Film forse per palati non finissimi, ma sprigiona cinema a ogni inquadratura. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Friday Night Lights (2004)

Ispirato da un libro-inchiesta che ha fatto la storia della letteratura sportiva, Friday Night Lights racconta il football a livello giovanile, dove lo sport è (troppo) spesso percepito come l’unica possibilità di fuggire da una condizione precaria, se non addirittura misera. Un intenso Billy Bob Thornton guida un gruppo di giovani attori in un film sentito e coinvolgente, diretto con mano sicura e sensibile da Peter Berg. Un titolo troppo sottovalutato in Italia, che ha a sua volta regalato al suo autore la possibilità di produrre la serie di culto omonima con Kyle Chandler e Connie Britton. Solo per questo meriterebbe una targa al merito...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

In amore niente regole (2008)

Lo stile retrò e vagamente malinconico di George Clooney si sposa alla perfezione con l’amore per lo sport ai suoi arbori, quando i caschi erano di cuoio e si giocava sul fango. Commedia in costume che strizza l’occhio ai grandi classici con Cary Grant e Katharine Hepburn, Leatherheads (ci rifiutiamo di scrivere ancora il titolo italiano…) è un film semplicemente brioso, elegante, ottimamente interpretato anche da John Krasinski e Renée Zellweger. A suo tempo fu un insuccesso di pubblico, quindi merita di essere riscoperto e apprezzato maggiormente. Forse il nostro film preferito diretto da Clooney. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

Un altro lungometraggio sul football americano che a noi ha convinto è L’altra sporca ultima meta, sequel più o meno dichiarato del cult-movie di Aldrich con uno scatenato Adam Sandler come protagonista e un Chris Rock ugualmente ispirato a fargli da spalla irresistibile. E poi dobbiamo segnalare anche Le riserve, con protagonista Keanu Reeves e il solito, inimitabile Gene Hackman a fare l’allenatore. Se avete altri titoli da segnalare, non esitate.