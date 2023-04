I migliori film in streaming scritti da Sandro Petraglia

News Cinema

Uno dei più importanti sceneggiatori del cinema italiano contemporaneo compie oggi 76 anni. Ecco cinque film in streaming scritti per altrettanti cineasti di riguardo.

È con molto piacere che celebriamo oggi i 76 anni di Sandro Petraglia, colui che a buon diritto consideriamo lo sceneggiatore più importante che il cinema italiano ha avuto a partire dagli anni ‘80. Lavorando molto spesso insieme a Stefano Rulli ha scritto molti dei film migliori della nostra industria, capaci di conquistare i palcoscenici internazionali oltre che al meritato successo in patria. Abbiamo selezionato cinque film in streaming scritti da Petraglia per altrettanti cineasti italiani. Manca all’appello dello streaming La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, affresco storico sentito e potente del nostro Paese che avremmo inserito nella lista sottostante molto volentieri. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming scritti da Sandro Petraglia

La messa è finita

Il ladro di bambini

Romanzo criminale

Mio fratello è figlio unico

Educazione siberiana

La messa è finita (1985)

Semplicemente uno dei film più riusciti della storia del nostro cinema. La messa è finita rappresenta a nostro avviso il capolavoro di Nanni Moretti, un confronto tra fede e società immerso in una Roma torrida, violenta e menefreghista. Il Don Giulio interpretato dall’attore/regista è una figura tragica di proporzioni indimenticabili, che affronta il suo personale calvario con l’umanità e la disperazione di un uomo magari sconfitto, ma assolutamente non arresosi. Almeno non fino allo straziante finale. Film da incorniciare, davvero non sbaglia un momento. Disponibile su CHILI, NOW.

Il ladro di bambini (1991)

Un’Italia spaccata, anonima e indifferente è il teatro stridente per questo road-movie di Gianni Amelio che racconta dell’umanità negata a due bambini in fuga, scortati da un giovane tutore della legge verso una vita possibilmente migliore. Ma siamo appunto in Italia, dove legge e regione non vanno di pari passo. Il ladro di bambini è cinema vero, senza sconti, senza alcun abbellimento. Una sorta di neo-Neorealismo che rappresenta in questo senso una vetta mai più raggiunta. Gran Premio della Giuria a Cannes. Film straordinario. Disponibile su Amazon Prime Video, Rai Play.

Romanzo criminale (2005)

Romanzo criminale: il trailer del film

La trasposizione cinematografica del best-seller di Giancarlo de Cataldo diventa il miglior film di genere dei nostri anni. Michele Placido dirige Romanzo criminale con un occhio allo spettacolo e all’azione e l’altro all’affresco storico-politico. Il risultato è un mix riuscitissimo, soprattutto finché in scena c’è Pierfrancesco Favino nel ruolo del LIbanese. Ma anche Kim Rossi Stuart protagonista è davvero efficace. Film notevole, che avrebbe potuto generare un filone purtroppo non sfruttato. Noi lo amiamo, forse anche più della serie televisiva che lo ha seguito. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Mio fratello è figlio unico (2007)

Altro affresco di un’Italia vitale e incerta come il suo magnifico protagonista Elio Germano nel ruolo di un ragazzo che naviga a vista, abbracciando ideali, bandiere, amori e tradimenti nel corso degli anni. Daniele Luchetti dirige con freschezza e ardore appassionante Mio fratello è figlio unico, film di sincerità sorprendente e con momenti davvero ammalianti. Riccardo Scamarcio a supporto funziona a dovere, ma è l’attore principale l’anima di un film emozionante e turbolento. Da rivedere con amore. Disponibile su CHILI, Google Play.

Educazione siberiana (2013)

Educazione siberiana: Il trailer ufficiale del film - HD

Petraglia adatta per Gabriele Salvatores il romanzo-verità scritto da Nicolai Lilin, facendone un film intenso e a tratti potente, una discesa nell’inferno della criminalità organizzata dove i gironi sono rappresentati da gerarchie ferre, da cui non si esce. John Malkovich al suo meglio interpreta un personaggio mellifluo e affascinante in un lungometraggio non scontato, arcigno, un “mostro” affascinante a livello produttivo ed estetico che non vediamo spesso nella nostra cinematografia. Educazione siberiana è da apprezzare assolutamente.Disponibile su Google Play.