I migliori film in streaming scritti da Richard Curtis, "maestro" della commedia britannica Contemporanea

Lo sceneggiatore di Quattro matrimoni e un funerale e autore di Love Actually compie oggi 65 anni. Cinque titoli in streaming per celebrarne la carriera.

Dedichiamo oggi la nostra attenzione e i soliti cinque film in streaming a Richard Curtis, sceneggiatore e regista di alcune delle commedie romantiche britanniche di maggior successo dei nostri tempi. L’autore che compie oggi 65 anni ha sviluppato un metodo di scrittura che mescola con incredibile coerenza lo humour tipicamente anglosassone con situazioni molto spesso originali, personaggi non stereotipati e situazioni sempre comiche. Molti i film di culto che portano la firma di Curtis, il quale nel corso degli anni ha riproposto la sua “formula” vincente apportando varianti in grado di garantire successo di pubblico e critica. Ecco dunque i titoli che a nostro avviso rappresentano il meglio della produzione cinematografica di una penna raffinata e dotata talvolta di feroce ironia. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti e/o scritti da Richard Curtis

Quattro matrimoni e un funerale

Notting Hill

Love Actually - L’amore davvero

War Horse

Questione di tempo

Quattro matrimoni e un funerale (1994)

Il primo titolo di culto scritto da Curtis e diretto da un ispiratissimo Mike Newell diventa immediatamente la commedia romantica che definisce gli anni ‘90. Una sceneggiatura scandita a tappe che vede personaggi di cui non ci si può non innamorare, con tutti i loro difetti very british. Hugh Grant e Andie McDowell sono i protagonisti perfetti della storia romantica, mentre a supporto Kristin Scott-Thomas, John Hannah e tutti gli altri lavorano come caratteristi di gran classe. Quattro matrimoni e un funerale conquista la nomination all’Oscar per il miglior film e la migliore sceneggiatura originale. Commedia romantica unica nel suo genere. Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Notting Hill (1999)

Notting Hill: Il Trailer Ufficiale del Film

Questo è a nostro avviso lo script capolavoro di Curtis, una commedia romantica con due protagonisti dolcissimi e un ribaltamento dei ruoli che meglio sviluppato non si potrebbe. E poi come sempre il gruppo di attori comprimari è irrefrenabile, a partire da Rhys Ifans. Ma Notting Hill è soprattutto Julia Roberts e Hugh Grant, coppia di innamorati irresistibile e con scene di un romanticismo sfrontato e capace di sciogliere il cuore ogni volta. La sequenza delle interviste è poi genio comico puro. Un lungometraggio da rivedere almeno una volta al mese. E non solo per innamorati...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Love Actually - L’amore davvero (2003)

Love Actually - L'amore davvero: il trailer del film

L’esordio dietro la macchina da presa concede a Curtis di realizzare un altro cult-movie romantico e articolato, in quanto mescola varie storie d’amore in molte e diverse forme. Love Actually - L’amore davvero possiede momenti di grande cinema emotivo, come la dichiarazione d’amore “muta” di Andrew Wiggins a Keira Knightley, e si poggia su un cast strepitoso che comprende anche il solito Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney, Alan Rickman, Liam Neeson, Colin Firth, Bill Nighy. Film di buoni sentimenti ed emozioni soffuse. A suo modo un oggetto di venerazione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

War Horse (2011)

War Horse: Il nuovo trailer italiano del film di Steven Spielberg

Insieme a Lee Hall, Curtis scrive l’adattamento cinematografico del romanzo scritto da Michael Morpurgo. Steven Spielberg dirige un film narrativamente molto complesso, che segue le vicende di un cavallo durante la Prima Guerra Mondiale. War Horse alterna grande spettacolarità con momenti di forte carica emozionale: un’opera ondivaga ma assolutamente affascinante, che conferma comunque la versatilità di Curtis nel confrontarsi coi generi cinematografici. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Questione di tempo (2013)

Questione di tempo: Il nuovo trailer italiano ufficiale in HD

Altra regia che sfrutta un’idea da fantascienza per realizzare un melodramma romantico a non finire. Questione di tempo vede un bravissimo Domhnall Gleeson sviluppare la capacità di viaggiare nel tempo per conquistare Rachel McAdams. Il film di Curtis lavora con lo stereotipo sci-fi con una grazia e una delicatezza encomiabili, alternando commedia e momenti drammatici con grande equilibrio. Un altro titolo molto apprezzato che vede ancora una volta un superbo Bill Nighy a supporto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.