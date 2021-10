I migliori film in streaming per festeggiare i 50 anni di Sacha Baron Cohen

News Cinema

Borat compie oggi mezzo secolo. Ecco cinque titoli in streaming per celebrare l'artista che ha creato il personaggio, istrione capace di ottenere tre candidature all'Oscar.

Compie oggo 50 anni Sacha Baron Cohen, uno degli artisti più iconoclasti e irriverenti dei nostri anni. I suoi personaggi lontanissimi dal politicamente corretto hanno prima fatto la storia della TV per poi arrivare al cinema. Borat in particolare si è trasformato in un fenomeno sociale capace di scuotere, far discutere e ovviamente sorridere milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ma Sacha Baron Cohen si è dimostrato nel tempo anche attore capace di uscire dai propri personaggi e ottenere consenso di pubblico e critica, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per rendergli omaggio. Per collaborare con autori del calibro di Martin Scorsese, Tim Burton e Aaron Sorkin bisogna avere talento, presenza scenica e duttilità, e l’artista lo ha pienamente dimostrato, tanto da arrivare alla nomination all’Oscar per ben tre volte. Ecco dunque il meglio della carriera di Sacha BAron Cohen, funambolo e istrione dei nostri tempi. Buona lettura.

I cinque migliori film in streaming di Sacha Baron Cohen

Borat

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street

Hugo Cabret

Les Misérables

Il processo ai Chicago 7

Borat (2006)

Il film girato come fosse una hidden-camera spopola presso il pubblico di tutto il mondo, tanto da superare senza problemi i 100 milioni di dollari d’incasso nei soli Stati Uniti. sfrontato, radicale, corrosivo e irriverente. Borat mette alla berlina l’America di destra, bigotta e violenta. Un toccasana in cui è impossibile non ridere a denti stretti, che si guadagna la nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision.

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007)

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street: Trailer del film diretto da Tim Burton con Johnny Depp

Un breve ruolo ma interpretato con enorme presenza scenica nel film più livido e insanguinato di Tim Burton, un incubo che rende omaggio alla Hammer portando la cinema il musical classico. Johnny Depp e Helena Bonham Carter sono protagonisti di un’opera visivamente sontuosa, magnificamente scenografata da Dante Ferretti vincitrice dell’Oscar. Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street conferma che Burton sa essere oscuro e affascinante quando se ne ricorda...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Hugo Cabret (2011)

Hugo Cabret: Il nuovo trailer italiano del film di Martin Scorsese

Favola cinematografica di bellezza estetica quasi sconcertante, un tripudio di trovate visive che Martin Scorsese mette in scena con una visione libera e gioiosa. Hugo Cabret oltre a Sacha Baron Cohen vede nel cast Jude Law, Ben Kingsley, Michael Stuhlbarg e molti altri grandi nomi. Un 3D pazzesco per un lungometraggio a tratti davvero commovente. Una valanga di Oscar tecnici strameritati, tra cui un altro a Ferretti. Un piacere per lo sguardo e per l’anima. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Rai Play.

Les Misérables (2012)

Les Misérables: Il trailer ufficiale italiano in HD

Ancora un musical per l’attore in un cast stellare che vede protagonisti Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne. Messa in scena portentosa di Tom Hooper per un adattamento poderoso e contemporaneo, con momenti musicali da antologia che portano all’oscar la Hathaway come non protagonista. Les Misérables diventa un grande successo di pubblico e critica per un lungometraggio sfavillante, degno esponente di un genere sempre più difficile da realizzare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il processo ai Chicago 7 (2020)

Il processo ai Chicago 7: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film sul processo ai presunti colpevoli degli scontri alla convention democratica del 1968 ci presenta un Aaron Sorkin sceneggiatore e regista più posato del solito ma lo stesso ficcante, preciso e tagliente. Sacha Baron Cohen sfodera una prova sontuosa e stratificata che lo porta alla nomination all’Oscar come attore non protagonista. Il processo ai Chiacago 7 si dipana come enorme esempio di cinema civile che rimane comunque fedele a un'idea di racconto e rappresentazione mainstream. Tante nomination all'Oscar, nessuna statuetta. mah...Disponibile su Netflix.