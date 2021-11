I migliori film in streaming interpretati da Sam Rockwell

News Cinema

Il protagonista di Moon e premio Oscar per Tre manifesti a Ebbing, Missouri compie oggi 53 anni. Eccovi 5 titoli in streaming per celebrarlo.

Col suo stile di recitazione sempre vagamente stralunato e l’aria di chi preferisce non prendersi mai troppo sul serio, Sam Rockwell si è affermato come uno degli attori più amati dell’odierno panorama cinematografico americano. La sua capacità di risultare sempre e comunque efficace a prescindere dal genere, dal tono o dal tipo di produzione a cui partecipa lo hanno reso negli anni un caratterista di affidamento, sia quando si trova a essere interprete principale che nei lungometraggi in cui lavora come supporto. E proprio da non protagonista Sam Rockwell ha conquistato un Oscar e ottenuto un’altra nomination. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato per augurargli buon compleanno - 53 anni - dimostrano quanto questo attore abbia impresso un marchio fondamentale nel cinema. contemporaneo. Buona lettura.

Confessioni di una mente pericolosa (2002)

L’esordio dietro la macchina da presa di George Clooney regala a Rockwell il primo vero ruolo da protagonista e lo impone definitivamente all’attenzione internazionale. Confessioni di una mente pericolosa è un biopic affascinante perché mescola toni, fascinazioni, stili. Alcuni momenti di cinema volutamente retrò sono irresistibili e confermano l’intelligenza sia del cineasta che dell’attore, il quale vince il premio a Berlino per l’interpretazione maschile. Nel cast anche un’affascinante Julia Roberts. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Netflix.

Moon (2009)

L’esordio alla regia di Duncan Jones si afferma come uno dei più elettrizzanti e poetici del nuovo millennio. In Moon vediamo un Sam Rockwell protagonista assoluto, astronauta lasciato indietro in una base spaziale che riflette sulla mortalità e sul senso della vita stessa. Moon diventa fin da subito oggetto di culto, e conferma pienamente come la fantascienza dovrebbe essere: poesia, riflessione, studio della psicologia e dell’animo umano. Film indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017)

Tornato a lavorare con Martin McDonagh dopo il discontinuo Sette psicopatici, Rockwell si mette al servizio di un dramma a tinte forti scritto magnificamente ma soprattutto interpretato da un cast eccelso: Frances McDormand, Woody Harrelson, Peter Dinklage, John Hawkes risultano un gruppo di attori perfetti per rendere Tre manifesti a Ebbing, Missouri un lungometraggio memorabile. Arrivano gli Oscar per la miglior attrice protagonista e quello a Rockwell. L’attore riceverà una seconda nomination l’anno successivo nella stessa categoria grazie a Vice di Adam McKay, dove interpreta il Presidente George Bush Jr. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Richard Jewell (2019)

Altra collaborazione eccellente per Rockwell, stavolta col leggendario Clint Eastwood in uno dei suoi film più sottovalutati e malinconici. Il biopic sulla guardia che salvò molte vite dall’attentato ai Giochi Olimpici di Atlanta ‘96 per poi essere invece sospettato del crimine stesso è un dramma di enorme impatto emotivo, che mette in scena personaggi in chiaroscuro e dilemmi morali e civili su cui la nostra società deve riflettere seriamente. Richard Jewell vede protagonista un notevole Paul Walter Hauser, con il supporto di Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde e ovviamente Rockwell nel ruolo dell’avvocato che difese Jewell. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Jojo Rabbit (2019)

Nella tanto celebrata commedia vincitrice dell’Oscar per l’adattamento Sam Rockwell è di gran lunga la cosa migliore, un gerarca nazista disincantato e cialtrone che comanda un campo di addestramento per giovani reclute sgangherato e incompetente. È lui la vera anima corrosiva di Jojo Rabbit, che vede nel cast anche Scarlett Johansson, Thomasin Mckenzie, Stephen Merchant e lo stesso regista Taika Waititi nel ruolo di Adolf Hitler, amico immaginario del giovane protagonista. Un lungometraggio con buoni momenti e ottime interpretazioni. Come scritto, quella di Rockwell su tutte. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.