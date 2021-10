I migliori film in streaming interpretati da Rebecca Ferguson

News Cinema

L'attrice svedese adesso nei cinema con Dune compie oggi 38 anni. Cinque film in streaming per ammirarne talento e bellezza.

Rivolgiamo oggi i nostri auguri di buon compleanno (38 anni) alla svedese Rebecca Ferguson, una delle attrici più affascinanti a carismatiche esplose negli ultimi anni. Dotata di una presenza scenica decisamente fuori dal comune, l’interprete ha saputo affermarsi grazie a film di enorme successo presso il pubblico americano e non solo. Nei cinema italiani potete trovarla proprio in questi giorni grazie al kolossal Dune, diretto da Denis Villeneuve e interpretato anche da Timothée Chalamet, Oscar Iaaac, Josh Brolin e Jason Momoa. In attesa di vederla nei prossimi due episodi della saga di Mission: Impossible, eccovi i cinque film in streaming che ci hanno permesso di ammirarne bellezza e talento. Buona lettura.

Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)

Mission: Impossible - Rogue Nation: Nuovo Trailer italiano ufficiale - HD

Il quinto episodio della celebre saga spy diretto da Christopher McQuarrie consegna alla storia del cinema Rebecca Ferguson, la vera grande rivelazione del blockbuster. Grazie a lei Mission: Impossible - Rogue Nation diventa un action ancora più coinvolgente, con un Tom Cruise ancora più scatenato e un cast di supporto come sempre fantasioso ed efficace. Momenti altamente spettacolari per un film molto ma molto divertente, a conferma dell’efficacia del franchise. Successo assicurato e abbastanza meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Florence (2016)

Florence: Il trailer italiano del film - HD

La Ferguson non si lascia scappare la possibilità di essere diretta da Stephen Frears e recitare a fianco di mostri sacri come Meryl Streep e Hugh Grant. Storia romanzata e dolceamara della peggior cantante d’opera mai esistita, Florence mette in scena personaggi in chiaroscuro che sognano in grande e vivono vite a metà, bloccati dai propri limiti e da una società sempre pronta a giudicare. Dietro la confezione da commedia si nasconde però una riflessione sul talento e sul valore dell’arte nella vita degli esseri umani. Un film più profondo di quanto non lasci intravedere in superficie. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD

A nostro avviso il musical più riuscito dei nostri tempi insieme a La La Land. E non a caso i compositori delle canzoni sono gli stessi, e The Greatest Showman ne possiede almeno due o tre di grande effetto, tra cui From Now On. Hugh Jackman comanda un cast perfetto per un film che contiene momenti di cinema esorbitanti ed altri davvero emozionanti. La Ferguson riempie un ruolo di contorno con enorme fascino. A tratti davvero trascinante, con una Zendaya che buca lo schermo come sempre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Mission: Impossible - Fallout: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Squadra che vince non si cambia, così può vincere ancora. Mission: Impossible - Fallout conferma tutto il cast del film precedente con l'aggiunta di Henry Cavill nel ruolo di un altro agente segreto concorrente di Ethan Hunt. L’azione se possibile diventa ancora più scatenata e il finale pirotecnico possiede anche una notevole dose di spessore drammatico. Altro ottimo esempio di cinema di intrattenimento fatto in maniera intelligente, dove gli effetti speciali non nascondono la mancanza di trama ma elevano quella solida e ben presente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Doctor Sleep (2019)

Ruolo da villain nel sequel di Shining, adattamento di Mike Flanagan del romanzo omonimo scritto sempre da Stephen King. Quando è in scena Rebecca Ferguson la ruba al protagonista Ewan McGregor e al resto degli attori che compongono il cast. Doctor Sleep possiede buone intenzioni e un’idea di partenza accattivante. Ma il confronto col capolavoro diretto da Stanley Kubrick è davvero troppo da sopportare, e il regista risente spesso del dover fare i conti con quel film di culto. Discontinuo ma tutto sommato intrigante. Qualcuno almeno ci ha provato a vedere che fine ha fatto Danny Torrance...Disponibile su Rakuten TV, Google Play, TIMVision.