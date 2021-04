I migliori film in streaming interpretati da Penélope Cruz

News Cinema

L'attrice premio oscar compie oggi 47 Anni e noi di Comingsoon.it vogliamo celebrarla attraverso cinque dei film in streaming che l'hanno resa una star internazionale.

Dedichiamo oggi il nostro approfondimento attraverso i soliti cinque film in streaming alla portentosa Penélope Cruz, attrice spagnola che negli ultimi vent’anni ha diviso con enorme successo la propria carriera tra l’Europa ed Hollywood. Dopo essere stata lanciata dal talento visionario e carnale di Bigas Luna a inizio anni ‘90 la Cruz è diventata la “musa” ispiratrice di Pedro Almodóvar, che l’ha diretta in molti dei suoi migliori lungometraggi. Dall’altra parte dell’Oceano invece l'attrice che oggi compie 47 ha collaborato con alcuni dei migliori cineasti ed attori dell’odierno panorama cinematografico, riuscendo a conquistare ben tre candidature all’Oscar e una statuetta. Ecco dunque i film attraverso i quali vogliamo celebrare il talento, la presenza scenica e la carriera ammirevole di Penélope Cruz. Buona lettura

Cinque film in streaming interpretati da Penélope Cruz

Tutto su mia madre

Vanilla Sky

Volver - Tornare

Vicky Cristina Barcelona

Dolor y Gloria



Tutto su mia madre (1999)

Dopo un breve ma estremamente significativa apparizione all’inizio del bellissimo Carne Tremula, Almodóvar torna a chiamare la Cruz nel film che lo consacra a livello internazionale, o meglio a Hollywood. Vincitore dell’Oscar come miglior film straniero e Miglior Regia a Cannes, Tutto su mia madre è un melodramma intenso e sfavillante, perfetto connubio tra il cuore pulsante del regista e il suo gusto visivo spesso barocco. Sentimenti al calor bianco e interpretazioni perfette per il tono di un film indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Vanilla Sky (2000)

La Cruz era già stata protagonista dell’originale Apri gli occhi di Alejandro Amenabar. Il remake americano diretto da Cameron Crowe le apre le porte di Hollywood con un film che ottiene un enorme successo di pubblico. I duetti con il protagonista Tom Cruise sono la cosa migliore di Vanilla Sky, melodramma fantastico che ha il suo punto di forza in una messa in scena di qualità altissima. Nel cast anche una tagliente Cameron Diaz e Kurt Russell. Da rivedere e forse anche rivalutare, a noi a suo tempo piacque molto. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Volver - Tornare (2006)

Finalmente Pedro Almodóvar mette la Cruz al centro di un film splendido, senza dubbio tra i migliori cinque della sua magnifica filmografia. Volver affascina con la sua messa in scena costruita nei minimi particolari, pronta ad esplodere intorno alla performance straordinaria della sua protagonista. La Cruz compone al meglio un personaggio vitale, appassionato e appassionante. Un viaggio nel dolore del passato impossibile da dimenticare. Per l’attrice arriva la prima nomination all’Oscar strameritata. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Vicky Cristina Barcelona: Trailer del film diretto da Woody Allen

Woody Allen chiama la Cruz a supporto delle due protagoniste Scarlett Johansson e Rebecca Hall, con Javier Bardem oggetto della loro contesa sentimentale. L’attrice sfodera una prestazione infuocata per un personaggio costantemente sopra le righe, che le permette di esporre le sue qualità drammatiche. Vicky Cristina Barcelona è ben lontano a nostro avviso dall’essere uno dei migliori film dell’autore newyorkese, ma regala alla Cruz l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Una terza nomination arriverà ancora in questa categoria grazie a Nine, dove recita con il grande Daniel Day-Lewis. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video.

Dolor y Gloria (2019)