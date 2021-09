I migliori film in streaming interpretati da Naomi Watts

News Cinema

L'attrice candidata due volte all'Oscar compie oggi 53 anni. Cinque titoli in streaming per raccontare il suo enorme talento drammatico.

Naomi Watts è stata senza alcun dubbio una delle attrici più talentuose e importanti venute alla ribalta all’inizio di questo millennio di cinema internazionale. Dopo la folgorante affermazione grazie a un film di culto quale rimane Mulholland Drive, l’attrice che compie oggi 53 anni si è imposta grazie a un talento cristallino nel portare alla superficie la dimensione maggiormente tormentata dei personaggi più drammatici. Grazie a tale capacità la Watts è arrivata a collaborare con molti dei più grandi cineasti contemporanei, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per renderle omaggio. Candidata due volte all’Oscar come miglior attrice, Naomi Watts per almeno un decennio è stata uno dei grandi nomi del panorama dello showbusiness contemporaneo, ruolo che speriamo torni presto a ricoprire. Buona lettura.

Cinque grandi film interpretati da Naomi Watts

Mulholland Drive (2001)

Mulholland Drive: Trailer versione restaurata - HD

Primo ruolo importante per la Watts ed è subito storia del cinema. Mulholland Drive diventa immediatamente uno dei lungometraggi più enigmatici ed affascinanti diretti dal grande David Lynch, un’operazione metacinematografica tanto enigmatica quanto irresistibile. Scene di bellezza estetica inarrivabile in questo thriller della mente in cui la Watts produce un momento di recitazione nella recitazione straordinario. Premio per la regia a Cannes e nomination all’Oscar nella stessa categoria. Cinema mentale e vibrante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision.

21 grammi (2003)

Il dramma livido diretto da Alejandro González Iñarritu regala alla Watts la prima candidatura all’Oscar della sua carriera. Nel ruolo di una donna che ha perso tutto e trova nel proprio dolore l’amore di Sean Penn l’attrice offre una prova di forza emotiva a tratti insostenibile. Grande interpretazione che si fonde perfettamente con quella del partner. 21 grammi si avvale anche delle performance potenti di Benicio Del Toro e Charlotte Gainsbourg. A nostro avviso uno dei migliori film dell’autore messicano, che dirigerà nuovamente la Watts nel successo di Birdman. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

King Kong (2005)

Chiamata dal grande Peter Jackson come protagonista del suo adattamento del classico, Naomi Watts sciorina una prova d’attrice dalla fisicità assoluta, perfetto contraltare d’innocenza alla “bestia” magnificamente creata al computer. Anche se sbanda nel ritmo il King Kong di Jackson è un’opera totale, imperiosa e trascinante. La sequenza dello scontro di Kong con i tirannosauri fa esplodere tutta la fantasia inventiva del cineasta. Tre premi Oscar tecnici per un film meravigliosamente straripante. Come il cinema di sci-fi dovrebbe essere: sincero, sfrontato e personale. Cinema inteso come ricerca di meraviglia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

La promessa dell’assassino (2007)

La collaborazione con un altro genio quale David Cronenberg immerge la Watts in un dramma criminale livido, disperato, in cui svetta un Viggo Mortensen gigantesco nel ruolo di un criminale russo che deve garantire la propria sopravvivenza anche a costo di spargere sangue. Molto sangue. La promessa dell’assassino non concede nulla allo spettacolo fine a se stesso, pur essendo un prodotto visivamente affascinante nella sua ambiguità. Sequenze da antologia che mettono a dura, durissima prova anche lo spettatore più smaliziato. Non bello quanto il precedente A History of Violence ma ugualmente grande cinema per Cronenberg. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Funny Games (2007)

Il remake a stelle e strisce del film di culto diretto da Michael Haneke è un progetto di enorme portata intellettuale, proprio perché realizzato negli States. Funny Games mette in scena l'assurdità e la vacuità della violenza grazie a una messa in scena poderosa, in cui la Watts e Tim Roth danno il meglio delle loro grandi possibilità drammatiche. Un film algido e scioccante ma proprio per questo necessario. Opprimente ma impossibile da lasciare. A nostro avviso uno dei migliori del grande autore austriaco. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.