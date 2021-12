I migliori film in streaming interpretati da Matthias Schoenaerts

News Cinema

L'attore protagonista di Bullhead e Via dalla pazza folla compie oggi 44 anni. Cinque film in streaming per un talento e un carisma unici.

Rivogliamo oggi i nostri auguri di buon compleanno (44 primavere) e il nostro approfondimento cinematografico a Matthias Schoenaerts, uno degli attori europei più carismatici e intensi che si sono imposti nell’ultimo decennio. Dopo essersi affermato in Belgio grazie alla collaborazione col regista Michaël R. Roskam, Schoenaerts ha in seguito sviluppato una carriera che lo ha portato a lavorare tanto nel “Vecchio Continente” quanto negli Stati Uniti, privilegiando comunque progetti di impatto artistico. I cinque film in streaming scelti per rendere omaggio a questo interprete ne mettono in risalto la presenza scenica e un talento che sa raccontare anche gli aspetti più intimi e nascosti di un personaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Matthias Schoenaerts

Bullhead

Un sapore di ruggine e ossa

Chi è senza colpa

Via dalla pazza folla

La vita nascosta - Hidden Life

Bullhead (2011)

Il film che impone Matthias Schoenaerts all’attenzione internazionale è un magnifico dramma criminale che ottiene la nomination all’Oscar per il miglior film straniero, e probabilmente meritava anche qualcosa in più. Bullhead possiede un’atmosfera a tratti asfissiante e una progressione narrativa scandita con precisione. Ma la forza inarrestabile del film è senza dubbio il suo protagonista, che con una performance potentissima permette al lungometraggio di Michaël R. Roskam di elevarsi a opera difficile da dimenticare. Ottimo esempio di cinema di genere che diventa cinema d’autore. Disponibile su Amazon Prime Video.

Un sapore di ruggine e ossa (2012)

Un sapore di ruggine e ossa: Il trailer italiano del film

Un altro ruolo di evidente spessore per Schoenaerts che viene chiamato da Jacques Audiard a recitare accanto al premio Oscar Marion Cotillard in un dramma potente ed elegante nella forma. Un sapore di ruggine e ossa parte in maniera folgorante, con l’incidente che sottrae alla protagonista le proprie gambe. Da quel momento il rapporto che la donna instaura col piccolo criminale interpretato da Schoenaerts è vibrante, fisico, imperdibile. Film emotivamente violento e sentito. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Chi è senza colpa (2014)

Chi è senza colpa: Il trailer italiano del film - HD

Ancora per Michael R. Roskam al suo primo film americano Schoenaerts interpreta un piccolo criminale che si fa nemico del protagonista Tom Hardy. Un noir metropolitano interamente ambientato a Brooklyn, Chi è senza colpa possiede una forza espressiva inusitata, altro grande esempio di cinema di genere con personaggi a tutto tondo e una storia capace di sprigionare cinema. Nel cast anche Noomi Rapace e James Gandolfini. Film imperdibile, probabilmente il migliore del 2014. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Via dalla pazza folla (2015)

Via dalla pazza folla: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La trasposizione cinematografica del classico della letteratura britannica è uno dei migliori film di Thomas Vinterberg, un mix perfetto di forma e contenuto. La fotografia pastosa e autunnale permette al regista di allestire una messa in scena elegante eppure mai ostentata. Il resto lo fa un trio di protagonisti in stato di grazia. Carey Mulligan, Michael Sheen e Schoenaerts alla sua miglior prova rendono Via dalla pazza folla un’opera dolorosa e difficile da dimenticare. Grande esempio di cinema letterario che diventa assolutamente contemporaneo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La vita nascosta - Hidden Life (2019)

La Vita Nascosta - Hidden Life: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Una piccola ma fondamentale parte nel magnifico film diretto da Terrence Malick, storia di disobbedienza civile di fronte all’orrore della follia del nazismo. Una vita nascosta - A Hidden Life è uno dei migliori film del grande autore texano, una storia struggente che permette al suo cineasta di ritrovare un filo narrativo su cui poggiare la sua solita messa in scena elegiaca e vibrante. Il resto lo fanno le musiche di James Newton Howard sempre trascinanti. Magnifico dramma storico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.