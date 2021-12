I migliori film in streaming interpretati da Lucy Liu

News Cinema

La mitica interprete di O-Ren Ishii nel primo Kill Bill compie oggi 53 anni. 5 film in streaming che l'hanno resa una star.

Festeggiamo oggi il compleanno (53 candeline) di Lucy Liu, attrice che pur trovando il successo in televisione grazie a serie quali Ally McBeal ed Elementary ha comunque vissuto una gloriosa stagione di cinema soprattutto a cavallo tra i due millenni. Con la sua presenza scenica decisamente fuori dal comune e una spiccata predisposizione alla commedia corrosiva, la Liu ha realizzato alcuni dei titoli più divertenti e iconoclasti di quel periodo, come dimostrano i cinque film in streaming scelti per renderle il nostro ammirato omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Lucy Liu

Payback - La rivincita di Porter

Charlie’s Angels

Chicago

Kill Bill: volume 1

Slevin - Patto criminale

Payback - La rivincita di Porter (1999)

Nel ruolo della “dominatrix” che sculaccia a dovere il “cattivo” Gregg Henry la Liu lascia un segno indelebile nel divertentissimo action che vede protagonista Mel Gibson. Diretto dal premio Oscar Brian Helgeland (sceneggiatore di L.A. Confidential e Mystic River), Payback - La rivincita di Porter è un action-movie tanto semplice nella trama quanto spigliato e irriverente nella messa in scena. Maria Bello, Kris Kristofferson, David Paymer e altri notevoli caratteristi condiscono poi a dovere un prodotto di genere di sicuro impatto. Efficacissimo per una serata all’insegna di proiettili e humour nero. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Charlie’s Angels (2000)

La trasposizione cinematografica dell’omonima serie TV di culto è una commedia action scatenata e stracolma di trovate sia di storia che nella messa in scena. McG dirige con lo spirito giusto la Liu, Drew Barrymore e Cameron Diaz in un film sorprendente, godibile, a tratti realmente sfrontato. Charlie’s Angels si rivela un enorme successo di pubblico e anche la critica apprezza, giustamente oseremmo dire. A supporto un’icona come Bill Murray. Film straripante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Chicago (2002)

Splendida, briosa, sulfurea partecipazione al musical di Rob Marshall ispirato al genio di Bob Fosse che si aggiudica ben sei premi Oscar tra cui quello di miglior film dell’anno. Chicago a tratti è un film scatenato e vibrante, che immerge lo spettatore in un vortice di suoni, immagini, corpi davvero ipnotico. Richard Gere, Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones (Oscar per lei) e Queen Latifah compongono un cast strepitoso, per un film ideato e realizzato con cura estrema. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Kill Bill: volume 1 (2003)

Kill Bill: volume 1: Il trailer italiano del film di Quentin Tarantino

Ecco il ruolo che vale una carriera, che definisce un’icona. O-Ren Ishii è il fiore all’occhiello di un film di culto assoluto, in cui Uma Thurman padroneggia il proprio personaggio e la sua sete di vendetta con maestria assoluta. Kill Bill: volume 1 raggiunge le vette estetiche del cinema di Quentin Tarantino, si dipana come un action stilizzato ed esplosivo fino al duello finale da leggenda. Un film che si impara ad amare col tempo, genio assoluto e cinema libero da ogni convenzione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Slevin - Patto criminale (2006)

Il divertentissimo rompicapo cinefilo diretto da Paul McGuigan vede la Liu fidanzata del protagonista Josh Hartnett, una coppia molto ben assortita e piena di chimica. Bruce Willis, Morgan Freeman, Ben Kingsley compongono il cast perfetto di un thriller con sorpresa finale davvero riuscita, un gioco di specchi effervescente con dialoghi al fulmicotone. Da gustare tutto d’un fiato, Slevin - Patto criminale: si tratta di cinema d’intrattenimento di primissimo ordine. Molto originale. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.