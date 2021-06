I migliori film in streaming interpretati da Liam Neeson

News Cinema

L'eroe di tanti film d'azione compie oggi 69 anni. Noi vogliamo però ricordarne anche la filmografia più autoriale attraverso cinque preziosi titoli in streaming.

Compie oggi 69 anni il mitico Liam Neeson, icona dell’action-movie contemporaneo che però sarebbe assolutamente riduttivo catalogare soltanto in base al suo successo in questo genere. Attivo al cinema fin dall’inizio degli anni ‘80 - il suo esordio è avvenuto con il cult Excalibur diretto da John Boorman - Neeson ha costruito nei decenni una carriera solidissima e preziosa, che lo ha portato a collaborare con autori del calibro di Steven Spielberg, Martin Scorsese, Christophe Nolan, Sam Raimi, Neil Jordan e molti altri. I cinque film in streaming selezionati per rendere omaggio all’attore dimostrano non soltanto la sua versatilità ma anche la capacità sostanziosa di mettersi al servizio di protagonisti elevandone la prova d’attore, e impreziosendo il film con una presenza sempre carismatica e molto spesso velata di ironia. Ecco dunque quello che riteniamo il meglio della filmografia di Liam Neeson, attore gentiluomo con una spiccata predilezione per le pistole e la regola dell’occhio per occhio...Buona lettura

Cinque film di culto interpretati da Liam Neeson

Darkman (1990)

Il capolavoro di fantascienza diretto da Sam Raimi mescola il mito del supereroe “maledetto” con l’estetica impazzita dei migliori film del regista de La casa. Il risultato è una miscela esplosiva di azione, trovare cinetiche e frenetiche, un calderone di cinema potente e irresistibile. Insieme a un Neeson da antologia troviamo anche la dolcissima Frances McDormand nel ruolo dell’amata. Una sequenza finale con una delle migliori voci-off della storia del cinema e un cammeo del fido Bruce Campbell da lacrime e applausi. Che grande, grande film rimane ancora oggi Darkman...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Schindler’s List (1993)

Schindler's List: Il Trailer per il 25esimo anniversario - HD

Scelto da Steven Spielberg per interpretare il biopic su l'industriale che salvò migliaia di ebrei dalle camere a gas durante il nazismo, Liam Neeson ripaga con una prova d’attore imperiosa e sofisticata, capace di far emergere le debolezze e l’anima dilaniata del protagonista. Girato in un bianco e nero straziante Schindler’s List è uno dei film più importanti del cineasta, un’epopea vera e scioccante degli orrori dei campi di concentramento. Vincitore di sette premi Oscar tra cui miglior film e regia. A Neeson “soltanto” la nomination, così come al monumentale Ralph Fiennes. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Michael Collins (1996)

Michael Collins: il trailer del film Altro biopic ma con tutt’altro piglio. Il film sull’eroe della Guerra Civile irlandese viene diretto da Neil Jordan come un film mainstream che incensa le gesta del protagonista e garantisce uno spettacolo cinematograficamente potente. Michael Collins non gioca di certo in sottrazione, ma non per questo non riserva momenti davvero commoventi. Leone d’Oro a Venezia e Coppa Volpi per il miglior attore a Neeson, che a nostro avviso avrebbe meritato una seconda candidatura agli Oscar. Non il miglior film di Jordan, ma comunque un tipo di cinema solidissimo e avvincente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Batman Begins (2005)

Batman Begins: il trailer del film

A nostro avviso il miglior cinecomic dei nostri tempi, diretto da un Christopher Nolan che getta le nuove fondamenta del Cavaliere Oscuro adattandole al suo stile realistico e insieme visionario. Batman Begins si avvale della fotografia magnifica di Wally Pfister e dell'interpretazione mastodontica di un Christian Bale davvero perfetto per il ruolo, sia di Bruce Wayne che di Batman (in pochi ci sono riusciti…). Da rivedere ogni volta per emozionarsi. Quando il supereroe spiega il mantello e vola giù per le scale, quella è per noi l’immagine/simbolo di un’epoca...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

The Grey (2012)

The Grey: Il trailer italiano del film con Liam Neeson

Non uno dei film più osannati di Liam Neeson ma a nostro avviso davvero uno dei suoi migliori. Il dramma su un gruppo di uomini scampati a un incidente aereo che devono sopravvivere nella foresta gelida viene messo in scena da Joe Carnahan con enorme partecipazione emotiva e grande attenzione alle psicologie dei personaggi, in primis quella del protagonista Neeson. The Grey è un film autunnale, disperato, bellissimo da vedere e doloroso da esperire. Con un finale “aperto” e struggente. Recuperatelo a tutti i costi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.