I migliori film in streaming interpretati da Kevin Costner, (anti)eroe di un altro tempo...

L'attore e regista premio Oscar compie oggi 66 anni, eccovi le sue migliori interpretazioni disponibili in streaming.

Arriva a compiere oggi 66 anni Kevin Costner, icona del cinema degli anni ‘80 e ‘90 che ha adesso trovato la sua dimensione contemporanea in TV con il successo della serie Yellowstone. E non è un caso che lo show creato da Taylor Sheridan sia un western contemporaneo, perché Costner il meglio delle sue qualità di artista le offre proprio quando può tratteggiare personaggi d’altri tempi. Che sia un western, un film biografico o semplicemente una storia ambientata nel passato, Costner riesce a riempire questi personaggi con uno spessore drammatico insultato, una gravitas che oggi lui e pochi altri attori possiedono. Sembra quasi che non appartenga al nostro tempo il grande Kevin, che sia depositario malinconico ma ancora fiero di valori e ideali scomparsi dalla nostra contemporaneità. È con questo spirito quindi che abbiamo scelto cinque film in streaming con cui vogliamo rendere omaggio a un attore e regista unico nel suo genere. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Kevin Costner

Fandango

The Untouchables - Gli intoccabili

JFK -Un caso ancora aperto

Un mondo perfetto

Highwaymen - L’ultima imboscata

Fandango (1985)

Il mito di Costner comincia con il cult-movie diretto da Kevin Reynolds, un road-movie scanzonato e insieme profondo che comincia in maniera sctenata e si conclude con una delle scene di danza più belle e commoventi della storia del cinema contemporaneo, quella che regala appunto il titolo al film. Fandango è cinema di idee e sentimenti, capitanato da un protagonista che già conquista con uno sguardo e restituisce allo spettatore la malinconia decadente che contraddistingue le prove migliori della sua carriera. Grande, grandissimo primo ruolo principale per Costner. Così come il film. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Lo scontro tra Al Capone ed Eliot Ness viene messo in scena da Brian De Palma con la classe sopraffina che segna i suoi capolavori. La messa in scena di The Untouchables - Gli intoccabili è sontuosa, elegante, e prende letteralmente fuoco in sequenze da antologia come quella storia alla stazione di Chicago. Costner affiancato da Sean Connery (Oscar come attore non protagonista) e Andy Garcia se la vede contro un Robert De Niro mastodontico, in tutti i sensi. Il risultato è una battaglia anche ideologica che esalta lo status di eroe senza macchia di Ness. Film intramontabile, con grandiose musiche di Ennio Morricone. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

JFK - Un caso ancora aperto (1991)

Il film che ha segnato l’inizio degli anni ‘90, un concentrato di soluzioni cinematografiche incredibile per raccontare dell’indagine di Jim Garrison, volto a scoprire la presunta cospirazione dietro l’assassinio del Presidente Kennedy. JFK - Un caso ancora aperto è un film in tutto e per tutto di Oliver Stone, ma non sarebbe il capolavoro che è senza l’apporto fondamentale di un Costner che incarna i valori di Garrison con adesione morale e civile. Il resto lo fa una messa in scena come prima non se ne erano mai viste, almeno dai tempi di Apocalypse Now. Cinema civile che si fa spettacolo di primissimo ordine. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Un mondo perfetto (1993)

Diretto da quel Clint Eastwood con cui condivide molti valori - almeno nei personaggi che entrambi hanno interpretato - Costner ci regala il ruolo più complesso della sua carriera, un eroe al contrario portatore di un codice etico preciso eppure capace di spargere sangue senza pensarci un secondo. Un mondo perfetto è un film dai diversi livelli di lettura, uno spaccato pessimista sull’America al vertice della sua spinta utopica, quella precedente all’assassinio di Kennedy. Un lungometraggio di enorme impatto, cadenzato e doloroso. Uno dei migliori film sia di Eastwood che di Costner. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Highwaymen - L’ultima imboscata (2019)

Highwaymen - L'ultima imboscata: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

E proprio dallo sceneggiatore di Un mondo perfetto John Lee Hancock arriva un altro crime-movie di grande spessore sia emotivo che cinematografico. L’America brutale della Grande Depressione raccontata attraverso gli uomini di legge che devono fermare i cani sciolti Bonnie & Clyde, in particolar modo l’onda di irrazionalità e disordine sociale che rappresentano. Highwaymen sorprende per la durezza dell’atmosfera, una cappa nichilista e ossessiva che schiaccia i due protagonisti che devono fare il loro dovere, e sapendo ciò non sprecano tempo a pensare alle ramificazioni morali. Gran film, duro e fluido, pieno di momenti di spessore drammatico quasi d’altri tempi. Accanto a un grande Costner l’altrettanto ammirevole Woody Harrelson. Disponibile su Netflix.

Chiudiamo questa carrellata su Kevin Costner con i due western che ha diretto, due film diversi tra loro ma altrettanto valevoli. Ma invece di consigliarvi il classico Balla coi Lupi - che gli ha fruttato l'Oscar come miglior regista - recuperate invece Terra di confine, splendido ritratto in chiaroscuro di un cowboy alle prese con i propri demoni personali. Costner fa da spalla a un grande Robert Duvall. Uno dei grandi western dei nostri tempi.