I migliori film in streaming interpretati da Jeff Goldblum

L'attore compie oggi 68 anni e noi abbiamo scelto cinque film in streaming per rendere omaggio alla sua prestigiosa carriera.

Arriva a spegnere oggi 68 candeline il grande Jeff Goldblum, forse l’attore più eclettico che Hollywood oggi può annoverare. Il suo tono scanzonato e un’ironia elegante gli consentono di essere sempre efficace in qualsiasi tipo di produzione, che si tratti di un pop-corn movie ricco di effetti speciali o un film d’autore venato di malinconia. Attivo fin dagli anni '70, Goldblum ha girato in carriera una serie impressionante di film di culto, svariando dalla commedia al dramma generazionale, dall’horror al western alla fantascienza. Non è stato facile scegliere i cinque film in streaming per riassumerne l’arte, abbiamo dovuto trovare un compromesso instabile tra titoli preziosi ed altri di enorme richiamo presso il grande pubblico. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming interpretati da Jeff Goldblum

Terrore dallo spazio profondo

Il grande freddo

La mosca

Jurassic Park

Independence Day

Terrore dallo spazio profondo (1978)

Nella grande schiera di film che negli anni ‘70 misero in discussione lo stato sociale americano (e non solo), il capolavoro diretto da Philip Kaufman merita un posto d’onore. Terrore dallo spazio profondo riesce a minare le basi stesse del rapporto umano creando un senso di paranoia a tratti quasi insostenibile. Un film di interni soffocanti e di attese estenuanti. Insomma, il cinema di fantascienza come dovrebbe essere: uno specchio deformante del nostro presente che ne denuncia le crepe. Ancora oggi un’opera imprescindibile. Insieme a Goldblum ci sono anche Donald Sutherland, Leonard Nimoy, Veronica Cartwright e molti altri. Disponibile su Apple Itunes.

Il grande freddo (1983)

Il dramma più famoso dei primi anni ‘80 è un film corale talmente ben scritto e interpretato da non invecchiare di un minuto. Il grande freddo è di gran lunga il miglior film di Lawrence Kasdan, autore che ha dominato un decennio di cinema grazie alla sua incredibile capacità di indagare l’animo umano. Questo film ne è esempio perfetto, in cui ogni personaggio vive il proprio dolore da solo e insieme ai suoi amici. Una colonna sonora di culto per un film da rivedere ogni volta con le lacrime agli occhi. La battuta migliore è proprio per Goldblum: “Di cosa scriverai?”, “Di giorni perduti…”Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

La mosca (1986)

Pochi film hanno avuto il coraggio di mettere in scena il disfacimento dell’essere umano - nel corpo e nell’anima - quando La mosca di David Cronenberg. Jeff Goldblum cambia pelle e tono per dar vita a Seth Brundle, scienziato che sfida le leggi della natura per esserne beffato in maniera orrenda. Una lenta e progressiva discesa all’inferno rappresentata in tutta la sua potenza espressiva. Dietro il trucco straordinario c’è un dramma umano livido e disperato, per un film impossibile da dimenticare. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Amazon Prime Video.

Jurassic Park (1993)

Con la sua solita ironia soffusa Goldblum si concede a Steven Spielberg per uno dei film più famosi della storia del cinema, celebrazione poetica della potenza della visione del suo autore. La sequenza della prima apparizione del tirannosauro non ha e non avrà eguali nella storia del cinema di fantascienza per costruzione, tensione, potenza visiva. Jurassic Park ha riscritto le regole riguardo ciò che l’occhio dello spettatore può arrivare a vedere sul grande schermo. Nessun film lo ha fatto in maniera tanto dirompente. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Independence Day (1996)

Il pop-corn movie per eccellenza degli anni ‘90 mette insieme un cast variegato in cui Goldblum interpreta con la solita, soave ironia uno scienziato che alla fine insieme a Will Smith salverà il mondo dall’invasione aliena. Independence Day ha divertito milioni di spettatori in tutto il mondo e con buon diritto, in quanto si tratta di evasione frizzante e con straordinari effetti speciali. Roland Emmerich sapeva farli eccome i disaster-movie...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Quanti altri film di Jeff Goldblum potremo segnalarvi! Dalle sue collaborazioni con Wes Anderson a quelle con Robert Altman. Dallo spassoso Thor: Ragnarok a un western sottovalutato ma potente come Silverado, sempre di Lawrence Kasdan. Noi però preferiamo puntare sul noir stonato Tutto in una notte di John Landis, un film surreale e con un suo ritmo interno particolare, dettato dalla prova magistrale dell’attore. Imperdibile.