I migliori film in streaming interpretati da Javier Bardem

Il protagonista di Mare dentro e Biutiful compie oggi 52 e noi lo festeggiamo con cinque cult-movie in streaming.

Dopo essersi affermato come uno dei più talentuosi e carismatici attori europei del cinema contemporaneo, Javier Bardem è riuscito a conquistare anche Hollywood grazie a una serie di prove d’attore - sia da protagonista che in ruoli di supporto - che ne hanno testimoniato la grandezza. Tanto da ottenere ben tre nomination all’Oscar: due come attore protagonista e una - quella per cui è arrivata l’ambita statuetta - come cast di supporto. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per celebrare i 52 anni di Javier Bardem sono volti a raccontare le due dimensioni ugualmente ammirevoli della sua carriera. In attesa ovviamente di vederlo nel prossimo Dune, nuovo adattamento del capolavoro sci-fi di Frank G. Herbert diretto da Denis Villeneuve. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming interpretati dal premio Oscar Javier Bardem

I lunedì al sole

Mare dentro

Non è un paese per vecchi

Biutiful

Skyfall

I lunedì al sole (2002)

Il dramma umano diretto da León Fernando De Aranoa su un gruppo di operai che hanno perso il lavoro è una delle opere più vere e commoventi del cinema spagnolo contemporaneo. Film intimo, mai vittimista, schierato civilmente ma a un livello che vuole raccontare le persone, le psicologie e non la retorica. Grande lavoro di introspezione per un cast strepitoso, capeggiato da un Bardem imbolsito, stempiato e potentissimo. I lunedì al sole è il miglior esempio possibile di come si possa fare cinema di denuncia e insieme rimanere attaccati, partecipi all’umanità che si racconta. Un film che sembra diretto da Ken Loach, nelle sue giornate migliori. Disponibile su Chili.

Mare dentro (2004)

Storia vera di Ramón Sampedro, uomo che amava la vita ma che è rimasto paralizzato dal collo in giù. E allora quella stessa vita vuole abbandonarla, e lotta per tale diritto. Diretto da Alejandro Amenábar, Mare dentro si poggia interamente sulla prova mastodontica di Bardem, che anche recitando immobile per quasi tutto il tempo fornisce una performance entusiasmante, straziante. Seconda Coppa Volpi vinta dopo quella per Prima che sia notte. Film di enorme impatto emotivo e dal messaggio assolutamente necessario. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Non è un paese per vecchi (2007)

Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen

Oscar come miglior attore non protagonista per un personaggio che in qualche modo rappresenta l’essenza della poetica dei fratelli Coen: Anton Chigurh è infatti il caos fatto uomo, l’irrazionalità che arriva a devastare i piani e le intenzioni dell’uomo comune. Non è un paese per vecchi è sotto questo punto di vista il film più compiuto dei Coen, un teorema gelido e ammaliante messo in scena con una lucidità inaudita. Capolavoro indiscutibile, che si avvale della prova di Bardem come agente distruttore. Una delle figure più terrificanti del cinema americano contemporaneo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Biutiful (2010)

Biutiful: Il trailer del film con Javier Bardem

Diretto da un Alejandro Iñárritu voglioso di indagare la sofferenza umana nel contatto con ciò che l’occhio non può vedere, Bardem costruisce un personaggio talmente corposo da sostenere da solo un film non sempre bilanciato. Biutiful è Javier Bardem, il suo volto scavato nella roccia, il suo corpo imponente e insieme fragile come l’anima del protagonista. Un film toccante che vale all’attore la Palma d’Oro a Cannes e la terza nomination all’Oscar (la prima era arrivata per Prima che sia notte). Grande prova sa solista, una delle migliori della sua carriera. Disponibile su Chili.

Skyfall (2012)

Skyfall: Il trailer ufficiale italiano

Chiamato da Sam Mendes come “villain” del miglior film di James Bond mai realizzato - e anche il maggior successo commerciale - Bardem risponde tirando fuori una prova lasciva e terrificante, un altro tassello nella sua galleria di personaggi che amano il lato oscuro. Skyfall non è soltanto un gran film d’azione ma anche un’opera visivamente raffinata, soprattutto grazie alla fotografia di Roger Deakins. Il confronto/scontro con Daniel Craig e gli altri attori regala a Bardem alcuni dei migliori duetti della sua carriera. Film davvero notevole. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.