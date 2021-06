News Cinema

L'attrice compie oggi 69 anni. Festeggiamola con cinque titoli di culto che potete trovare in streaming.

Vogliamo oggi augurare buon compleanno a Isabella Rossellini, che oggi compie 69 anni. Figlia d’arte - i genitori erano nulla meno che Roberto Rossellini e Ingrid Bergman - l’attrice e modella dagli anni ‘70 a oggi ha saputo ritagliarsi una filmografia fatta di numerosi film di culto. Tra i grandi registi con cui ha collaborato figurano David Lynch, Robert Zemeckis, James Gray e Denis villeneuve. Nei film in streaming scelti per onorarne la carriera avremmo voluto inserire l’intenso Fearless - Senza paura di Peter Weir, che l’attrice ha girato nel 1993 accanto a Jeff Bridges, Rosie Perez e John Turturro. Purtroppo questo titolo non è disponibile in streaming in Italia, speriamo davvero lo sia presto. I lungometraggi selezionati rimangono comunque di alto livello e confermano la classe e l’eleganza iconica di Isabella Rossellini. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Isabella Rossellini

Velluto blu

Cuore selvaggio

La morte ti fa bella

Big Night

Two Lovers

Velluto blu (1986)

Il cult-movie che sancisce l'affermazione della Rossellini al cinema è uno dei noir più folgoranti del decennio, una progressiva discesa nel cuore nero dell'America in cui l’attrice interpreta una “femme fatale” assolutamente sui generis, indifesa eppure deviata. David Lynch de-costruisce i tipi fissi del genere, ne sposta le coordinate ideali e simboliche, e lo fa attraverso una messa in scena di potenza espressiva inusitata. Velluto blu ottiene la nomination all'Oscar per la miglior regia mentre per la Rossellini arriva il premio come miglior attrice agli Independent Film Award. Nel cast anche un Dennis Hopper mefistofelico, Laura Dern e Kyle MacLachlan. Un film che arriva all’inconscio dello spettatore e lo soggioga. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Cuore selvaggio (1990)

Ancora Lynch per un road-movie in salsa kitsch che si trasforma in favola nera man mano che la messa in scena si inoltra nelle strade insanguinate dell’American Dream. La Rossellini interpreta la “pupa” del rapinatore Willem Dafoe, il quale fa coppia col protagonista Nicolas Cage per un colpo che finisce davvero male. Cuore selvaggio è il capolavoro più oltraggioso e scatenato dell’autore, un inferno visivo e concettuale di rara potenza espressiva. Palma d’Oro a Cannes strameritata, musiche al cardiopalma e una coppia di protagonisti da capogiro. Magnifiche anche Laura Dern e sua madre Diane Ladd, che arriva alla nomination all’Oscar. La visione di Lynch al meglio. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

La morte ti fa bella (1992)

Splendido, affascinante ruolo di supporto nella commedia fantasy dark diretta dal grande Robert Zemeckis. Una Rossellini mai così sensuale interpreta la donna misteriosa che regala a Meryl Streep e Goldie Hawn l’elisir di eterna giovinezza, adoperato dalle due vanesie rivali per fini tutt'altro che encomiabili. La morte ti fa bella è una commedia corrosiva sulla futilità delle apparenze nel mondo feticcio di Hollywood. Con un Bruce Willis a supporto davvero spassoso. Uno dei film meno compresi dell’autore, vincitore dell’Oscar per i grandiosi effetti speciali. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Big Night (1996)

Uno dei film indipendenti più riusciti e poetici del decennio, folgorante esordio alla regia di Stanley Tucci e Campbell Scott. Una piccola, malinconica favola sul tentativo di affermarsi in un mondo dove la competizione è tutto, e tutto si dovrebbe essere disposti a fare pur di assecondare i gusti del cliente. Tony Shalhoub e lo stesso Tucci sono impagabili nel ruolo dei due fratelli protagonisti. Ma il cast di supporto non è da meno: oltre alla Rossellini anche Ian Holm, Allison Janney, Minnie Driver, Mark Anthony, lo stesso Scott e molti altri. Big Night è un film sull’amore per la cucina e sul sogno americano che costringe a compromessi talvolta troppo duri da sopportare. La sequenza finale senza dialogo è da storia del cinema. Magnifico film. Disponibile CHILI.

Two Lovers (2008)

Two Lovers: Il trailer del film con Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow

L’intenso melodramma diretto da James Gray regala alla Rossellini la possibilità di duetti fortemente drammatici con il premio Oscar Joaquin Phoenix, il quale interpreta un personaggio dilaniato e problematico, diviso tra l’attrazione per Gwyneth Paltrow e Vinessa Shaw. Two Lovers diventa scena dopo scena un film malinconico, quasi livido, che mette in scena con cura certosina e potente le difficoltà dei sentimenti veri e dei rapporti umani duraturi. Una sorpresa ricca di introspezione e carica emotiva. Uno dei migliori film di Grey. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.