I migliori film in streaming interpretati da Garret Dillahunt

News Cinema

Il solido e carismatico caratterista americano compie oggi 57 anni. Eccovi cinque titoli in streaming per "scoprire" un attore versatile e sempre efficace.

Negli ultimi vent’anni di cinema americano lo avete visto - e molto probabilmente apprezzato - in alcuni dei titoli più acclamati. Eppure ci sono buone probabilità che il nome Garret Dillahunt non vi dica molto, almeno se non siete fan della serie Fear the Walking Dead. Il fatto è che l’attore che oggi compie 57 anni si è costruito una carriera da vero, autentico caratterista, recitando piccole ma sempre significative parti sul grande schermo. Ma noi di Comingsoon.it sentiamo la necessità di rendergli un doveroso omaggio, in quanto lo abbiamo visto nel tempo affinare la sua versatilità e impreziosire con una presenza scenica non comune alcuni dei nostri lungometraggi contemporanei preferiti: due dei cinque film in streaming scelti per raccontare la carriera di Dillahunt sono infatti a nostro avviso veri e propri capolavori. Non ci resta dunque che lasciarvi alla solita lista cinefila e augurarvi ancora una volta buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da Garret Dillahunt

L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford

Non è un paese per vecchi

Un gelido inverno

Looper

Widows - Eredità criminale

L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007)

Il primo film in cui Dillahunt si fa notare sul grande schermo è il magnifico, autunnale western diretto da Andrew Dominik, fotografato con incredibile adesione emotiva da Roger Deakins. L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford si regge poi suelle spalle di due attori in stato di grazia come Brad Pitt nel ruolo principale e Casey Affleck in quello di Ford: non a casao il primo vince la Coppa Volpi a Venezia e l’altro ottiene la nomination all’Oscar come non protagonista. Film denso nella visione e dolente come una ballata nello sviluppo del racconto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

Non è un paese per vecchi (2007)

Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen

L’adattamento cinematografico del romanzo di Cormac McCarthy si trasforma in un film epocale, che rispetta il testo e insieme lo interpreta secondo il genio e la poetica di Joel e Ethan Coen. Non è un paese per vecchi è un noir contemporaneo di fattura estetica e narrativa impressionanti, fotografato con la solita grandezza da Roger Deakins. Dillahunt interpreta l’assistente non particolarmente sveglio di Tommy Lee Jones. Nel cast anche Josh Brolin, Javier Bardem, Woody Harrelson. Non è un paese per vecchi vince quattro strameritati Oscar: film, regia, adattamento e attore non protagonista. Lungometraggio perfetto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVIsion, Amazon Prime Video.

Un gelido inverno (2010)

Un gelido inverno: il trailer del film

Per noi il miglior film americano dello scorso decennio, uno spaccato di vita rurale preciso nella descrizione delle psicologie e doloroso nella messa in scena della durezza della vita lontano dalle metropoli. Una Jennifer Lawrence magnifica e un John Hawkes asfissiante sono i protagonisti di un thriller rarefatto e dolente. Un gelido inverno conquista le nomination all’Oscar per il film, l’adattamento, l’attrice protagonista e l’attore non protagonista. A Dillahunt il ruolo del custode della legge che sa dove e come guardare. Straordinaria la sequenza del suo duello traslato con Hawkes. Film portentoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Looper - In fuga dal passato (2012)

Looper - In fuga dal passato: Il trailer italiano del film

Nel thriller fantascientifico diretto da Rian Johnson Dillahunt interpreta il ruolo di un killer (quasi) inarrestabile che deve assassinare Emily Blunt. È sua una delle sequenze action più importanti e divertenti di Looper, film dall’inventiva fuori dal comune che intrattiene e costringe lo spettatore a partecipare alla storia. Bruce Willis e Joseph Gordon-Levitt sono protagonisti di un lungometraggio diventato immediatamente di culto. E con discreto merito. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, NOW.

Widows - Eredità criminale (2018)

Widows - Eredità Criminale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Uno dei ruoli migliori interpretati al cinema da Garret Dillahunt arriva grazie a Steve McQueen, che lo vuole gentile e solido tuttofare della protagonista Viola Davis. Widows - Eredità criminale si rivela un thriller d’azione molto ben congegnato e con un’atmosfera molto spesso opprimente al punto giusto. Nel cast enorme anche Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Robert Duvall, Cynthia Erivo, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Liam Neeson. Ottimo, davvero ottimo prodotto di genere. Da vedere con gusto e la giusta tensione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.