I migliori film in streaming interpretati da Gabriel Byrne

Il protagonista de I soliti sospetti e Crocevia della morte compie oggi 71 anni. Festeggiamolo con cinque titoli di culto in streaming.

Dedichiamo il nostro approfondimento con i soliti cinque film in streaming all’attore irlandese Gabriel Byrne, che compie oggi 71 anni. Attivo fin dall’inizio degli anni ‘80 - ha esordito al cinema grazie a un grande film quale Excalibur di John Boorman - Byrne ha costruito da allora una carriera che ha alternato collaborazioni alcuni dei più grandi autori contemporanei con altre produzioni più smaccatamente di genere. La costante è rimasta per lui un tipo di recitazione sempre contenuto ed efficace, aiutato anche dalla sua innata eleganza leggermente venata di malinconoia. Eccovi dunque i cult-movie con cui vogliamo celebrare un interprete capace di realizzare film a noi davvero cari. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Gabriel Byrne

Crocevia della morte (1990)

Uno dei film meno fortunati dei fratelli Coen è anche uno dei loro migliori, un teorema di forma e contenuto geometrico ed elegante, di cui Byrne è protagonista assoluto e sfodera una prova davvero affascinante. Il suo gangster che preferisce usare parole e cervello invece che pallottole conquista pian piano col suo fascino decadente, che splendidamente si distacca dalle prove più enfatizzate di John Turturro, del grande Albert Finney e di Marcia Gay Harden. Crocevia della morte è un noir davvero magnifico da guardare e un piacere intellettuale da seguire nello sviluppo narrativo. Uno dei capolavori di Joel ed Ethan Coen assolutamente da riscoprire. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

I soliti sospetti (1995)

Uno dei film più sorprendenti e affascinanti degli anni ‘90, in cui Byrne interpreta il capo carismatico di una banda di criminali il cui colpo diventa una strage. Sceneggiatura stratosferica di Christopher McQuarrie premiata con l'Oscar, un cast di attori altrettanto monumentale composto da Kevin Spacey, Benicio del Toro, Chazz Palminteri, Pete Postlethwaite, Kevin Pollak. Diretto da un Bryan Singer in stato di grazia, I soliti sospetti diventa ben presto uno di quei titoli imprescindibili del decennio. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Dead Man (1995)

Un piccolo ruolo ma fondamentale nel western in bianco e nero più affascinante ed enigmatico dei nostri tempi. Un film di viaggio che il protagonista Johnny Depp affronta e insieme rivisita mettendo in discussione tutti i topoi del genere. Diretto da un Jim Jarmusch ispiratissimo, Dead Man si ammanta anche della colonna sonora rugginosa di un grande Neil Young. Insieme a Depp e Byrne anche John Hurt, Robert Mitchum, Lance Henriksen, Michael Wincott, Billy Bob Thornton e molti altri. Film dell’anima che parla alla mente e al cuore dello spettatore. Straordinaria anche la fotografia di Robby Muller. Perla assoluta. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Nemico pubblico (1998)

Ancora un ruolo brevissimo che Byrne interpreta con ammirevole efficacia in quello che possiamo considerare a buon diritto il miglior film del compianto Tony Scott. Nemico pubblico è un action-movie iper-tecnologico ma con un’anima pulsante, con una sceneggiatura molto avanti nei tempi che racconta il pericolo della sorveglianza costante e invisibile a cui il comune cittadino viene sottoposto. Un Will Smith in gran forma e un fantastico Gene Hackman che strizza l’occhio al suo ruolo iconico de La conversazione formano una delle coppie di culto di quegli anni. Nel cast anche un cammeo della leggenda Jason Robards Jr. Adrenalina, azione perfettamente scandita e un finale al fulmicotone. Grand film di genere. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, DIsney +.

Hereditary - Le radici del male (2018)

L’horror familiare diretto da Ari Aster consente a Byrne di sfornare la sua miglior prova d’attore da anni a questa parte. Nel ruolo del padre e marito che non riesce ad arginare l’orrore esploso tra le mura domestiche l’attore si rivela ottimo contraltare per la prova altrettanto efficace di Toni Collette. Pian piano Hereditary inizia a scavare nella psiche e nel cuore dello spettatore fino a terrorizzarlo con un finale da cardiopalma. Nel cast anche la sempre efficacissima Ann Dowd. Uno dei migliori prodotti di genere dello scorso decennio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.