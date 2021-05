I migliori film in streaming interpretati da Chow Yun-Fat

News Cinema

Il protagonista di A Better Tomorrow e La tigre e il dragone compie oggi 66 anni. Rendiamogli omaggio con cinque titoli in streaming.

Compie oggi 66 anni un’icona del cinema mondiale come Chow Yun-Fat. Si tratta di uno degli artisti fondamentali che nei decenni passati hanno contribuito ad aprire un ponte sia simbolico che commerciale tra l’industria dello spettacolo orientale e quella hollywoodiana. Diventato un attore di culto grazie a John Woo - che lo ha diretto in capolavori del cinema d’azione di Hong Kong come A Better Tomorrow, Hard Boiled e soprattutto The Killer, Chow Yun-Fat dalla metà degli anni '90 circa ha iniziato a recitare anche in produzioni occidentali, affrontando generi e tipi di progetti anche diversi dal semplice action. Poi è arrivato La tigre e il dragone di Ang Lee, un’opera la cui importanza epocale nella fusione tra mainstream del cinema occidentale con filosofia e l’estetica del wu-xia pian non verrà mai abbastanza documentata. Come dunque già sottolineato all’inizio i cinque film in streaming selezionati per celebrare la carriera di Chow Yun-Fat testimoniano quanto abbia lasciato un segno importante se non fondamentale nell’apertura del mercato occidentale alle influenze del cinema proveniente dall’Est. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Chow Yun-Fat

A Better Tomorrow (1986)

Il film che impone all’attenzione anche internazionale sia John Woo che chow Yun-Fat è uno dei grandi titoli di culto degli anni ‘80, non solo dall’altra parte del mondo. Tutto quello che renderà grandioso ed amatissimo il cinema dell’autore di Face/Off è già totalmente contenuto in questo action-movie stilizzato e potente, di cui l’attore è indimenticabile protagonista. A Better Tomorrow è un film dolente e visivamente cadenzato come una danza post-moderna, dove suono e immagine si fondono a creare una partitura diversa da ogni altra. Cinema innovativo che lavora sul genere per riscriverlo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Anna and the King (1999)

Il maestoso adattamento in costume che vede protagonista Jodie Foster ha il suo punto di forza proprio nella prova maiuscola e fiera di Chow Yun-Fat, carismatico ed affascinante come mai gli capiterà nuovamente a Hollywood. Diretto da un Andy Tennant capace di tirare fuori il meglio del lato romantico della storia, Anna and the King rappresenta uno spettacolo molto ben allestito, che non evita qualche retorica di fondo ma garantisce lacrime ed emozioni al grande pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

La tigre e il dragone (2000)

Avventura, sentimento, una narrazione ondivaga e dettata dall’emozione, duelli orchestrati che creano pura meraviglia cinematografica. Non si era visto nulla di simile prima de La tigre e il dragone, almeno non in questi termini produttivi. E non poteva che essere Ang Lee a orchestrare questo spettacolo suadente e incredibilmente potente a livello cinematografico. Il film riscuote un enorme successo di critica e pubblico, sfonda senza problemi il tetto dei 100 milioni di dollari d’incasso negli Stati Uniti e vince quattro premi Oscar. Avrebbe probabilmente meritato anche quello per la regia. Oltre a Yun-Fat nel cast anche Michelle Yeoh e Zhang Ziyi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

La città proibita (2006)

Altro spettacolo grandioso che permette a Chow Yun-Fat di lavorare con due grandi nomi della cinematografia oientale come Zhang Yi-Mou e soprattutto Gong Li. La città proibita rappresenta uno sforzo produttivo imponente, uno sfarzo visivo che non sempre viene sorretto da un ritmo narrativo adeguato, ma rimane nonostante questo uno spettacolo per gli occhi, tanto da ottenere la nomination all’Oscar per i migliori costumi. Epopea che fonde azione, guerra e soprattutto melodramma senza paura di mescolare generi e rimandi. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, TIMVision, RaiPlay.

Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (2007)

Il più grande successo commerciale di Chow Yun-Fat a Hollywood rappresenta anche la chiusura di una trilogia che ha fatto entusiasmare milioni di spettatori in tutto il mondo. Dopo un deludente secondo episodio Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo ritrova coerenza, ritmo della narrazione e porta Jack Sparrow/Johnny Depp verso un finale grandioso e roboante. Divertimento assicurato per uno spettacolo che Gore Verbinski gestisce con molta cura e un occhio non scontato per lo spettacolo. Dopo l’originale La maledizione della prima luna, il migliore dei capitoli de I Pirati dei caraibi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.