I migliori film in streaming interpretati da Channing Tatum

La star di 21 Jump Street e Magic Mike compie oggi 41 anni. Ecco i suoi cinque titoli in streaming da non perdere.

Compie oggi 41 anni la star di Hollywood Channing Tatum, attore che negli ultimi anni ha inanellato una serie di successi di pubblico (e molto spesso anche di critica) davvero ammirevoli. Il segreto del successo di Tarum consiste in una combinazione di evidente presenza scenica e di notevole dose di autoironia, fattori che lo hanno fatto amare dal pubblico sia quando ha affrontato la commedia d’azione che in drammi maggiormente impegnativi. Dei cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio ce n’è poi almeno uno - scoprirete leggendo quale - che a nostro avviso si è imposto tra i titoli americani più riusciti dello scorso decennio. Non ci resta dunque che ripercorrere il meglio della carriera di Channing Tatum e augurarvi come la solito buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Channing Tatum

Magic Mike

21 Jump Street

Sotto assedio - White House Down

Foxcatcher

La truffa dei Logan

Magic Mike (2012)

Magic Mike: Il trailer italiano del film di Steven Soderbergh

Il dramma diretto da Steven Soderbergh consente a Channing Tatum ed altri protagonisti di lusso come Matthew McConaughey o Joe Manganiello di raccontare la caducità del sogno americano contemporaneo, quello che si consuma nel presente e non mette radici per protrarsi nel futuro. Dietro la confezione splendente - e realmente sexy - un lungometraggio molto articolato e stratificato. Magic Mike è stata una delle soprese del 2012, amato dal pubblico e forse sottovalutato dalla critica. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.

21 Jump Street (2012)

21 Jump Street: Il trailer italiano del film

La versione cinematografica della celebre serie TV con Johnny Depp viene virata da Phil Lord e Chris Miller in una commedia nonsense scatenata e seriamente spassosa. Trovate comiche, idee di sceneggiatura e regia molto ben calibrate all’interno del genere per un film di enorme e a nostro avviso meritato successo. Accanto a Tatum un Jonah Hill il cui talento si conferma in pieno. Nel cast anche Dave Franco e Brie Larson. 21 Jump Street diverte, spesso molto, e garantisce ai protagonisti la fama che porterà a un sequel anche più fortunato. Bel franchise di pura evasione. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sotto assedio - White House Down (2013)

Sotto Assedio - White House Down: Il nuovo trailer italiano del film in HD

Il cinema di Roland Emmerich è certo fracassone e iperbolico, ma allo stesso tempo innegabilmente divertente. E questo Sotto assedio - White House Down lo conferma in pieno, un action-movie che sconfina gustosamente nel disaster-movie e viene interpretato con soave ironia e nonchalance da Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhaal. Da vedere per godersi uno spettacolo che lancia anche qualche frecciatina appuntita e velenosa al sistema politico americano. A noi ha fatto passare due ottime ore di spensieratezza. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Foxcatcher (2014)

Foxcatcher: Il trailer italiano del film - HD

Tratto da una storia vera, Foxcatcher dimostra in pieno che il regista Bennett Miller è uno dei cineasti più rigorosi e visivamente geometrici dell'odierno cinema americano. In questo dramma livido la messa in scena supporta magnificamente la prova perfetta dei tre protagonisti. Tatum alla performance migliore della sua carriera duetta con enorme efficacia con il lugubre Steve Carell e con un Mark Ruffalo gigantesco. Un film tagliente e disperato, oltre che elegante nella forma. Assolutamente da vedere. Nomination all’Oscar, tra le altre, per la regia e il miglior attore protagonista. Disponibile su Rakuten TV, Chili.

La truffa dei Logan (2017)

Ancora diretto da Soderbergh, Tatum è il protagonista di un heist-movie bizzarro e irresistibile, dove una famiglia a dir poco originale composta anche da Adam Driver e Riley Keough mettono a segno il colpo del secolo alla faccia di chi li crede soltanto paesani spiantati. La truffa dei Logan è una sorta di contraltare di Ocean’s Elevens, dove tutto era luccicante e raffinato. Qui siamo tra “peasant” ma con un gusto per la commedia davvero frizzante. E poi c’è a supporto un Daniel Craig biondo platinato che difficilmente si può dimenticare. Davvero un bel film, allegro e nerboruto. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.