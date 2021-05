I migliori film in streaming interpretati a Helena Bonham Carter

News Cinema

La protagonista di Fight Club e Sweeney Todd compie oggi 55 anni. Eccovi cinque titoli in streaming per renderle omaggio.

Compie oggi 55 anni Helena Bonham Carter, una delle attrici più iconoclaste dei nostri tempi. Formatasi cinematograficamente sotto l’egida del grande James Ivory, l’attrice nel corso degli anni ha saputo distinguersi grazie a prove di notevole presenza scenica nei generi più disparati, realizzando alcuni dei cult-movie maggiormente amati del cinema contemporaneo. I cinque film in streaming scelti per raccontarne la carriera dimostrano anche come Helena Bonham Carter abbia collaborato con alcuni dei più grandi cineasti contemporanei. Buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da Helena Bonham Carter

Camera con vista (1986)

Il lungometraggio che lancia la carriera di Helena Bonham Carter è uno dei film in costume più eleganti e apprezzati del decennio, capace di ottenere ben otto candidature all’Oscar e vincerne tre, tra cui quello per l’adattamento. Nel ruolo della giovane e dolcissima Lucy Money Church la Bonham Carter offre una prova sublime, scettando in un cast che comprende anche Maggie Smith, Daniel Day-Lewis, Denholm Elliott e Julian Sands. Camera con vista è cinema di classe sopraffina, uno dei migliori della filmografia di James Ivory. Disponibile su CHILI, Google Play.

La dea dell’amore (1995)

Una delle commedie più amate del Woody Allen degli anni ‘90, quello del post-Mia Farrow. La dea dell’amore vede la Bonham Carter ottima protagonista divisa tra un marito che ama (Allen), il suo figlio adottivo e un amante ricco e playboy (Peter Weller). Mira Sorvino nel ruolo della vera madre del bambino, prostituta e attrice pornografica, fornisce una prova degna dell’Oscar come miglior attrice non protagonista. Un film sulle dinamiche di coppia non scontato, all’insegna del solito umorismo elegante e sulfureo del grande Woody. Disponibile su Amazon Prime Video.

Fight Club (1999)

Fight Club: il trailer del film

Il film di culto a cavallo tra i due millenni, una commedia nerissima che fa respirare allo spettatore un’atmosfera di apocalisse imminente. Fight Club mette in scena la fine del mondo, o meglio delle convenzioni sociali e psicologiche che lo incatenano. Nel ruolo di Marla Singer l’attrice è a dir poco strepitosa, oggetto della contesa amorosa assurda tra Edward Norton e Brad Pitt. Impossibile citare tutte le scene di culto, meglio godersele con dulcis in fundo un finale da antologia. Capolavoro infernale, sanguigno e liberatorio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007)

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street: Trailer del film diretto da Tim Burton con Johnny Depp

Enorme prova di spessore e di doti canore della Bonham Carter accanto a un Johnny Depp in stato di grazia. Sono i due protagonisti a fare di Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street un film oscuro e plumbeo, con un’aura soffocante incorniciata da una messa in scena visivamente portentosa. Uno dei lungometraggi più riusciti di Tim Burton, che lavora al meglio con le scenografie da Oscar del nostro Dante Ferretti. Arriva la nomination per Depp, ma anche la Bonham Carter l’avrebbe meritata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Il discorso del re (2010)

La seconda candidatura all’Oscar - la prima l’aveva ottenuta per Le ali dell’amore - arriva grazie all’ottimo biopic diretto da Tom Hooper, in cui l’attrice si rifila il ruolo di spalla perfetta per il grande protagonista Colin Firth. Il discorso del re è cinema in costume di primissima qualità,frizzante nella sceneggiatura e messo in scena con robusta professionalità. I momenti spassosi si alternano con quelli drammatici con enorme coerenza. Forse non meritava l’Oscar come miglior film - in competizione c’erano Un gelido inverno e The social Network - ma rimane cinema di gran fattura. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.