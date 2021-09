I migliori film in streaming (fuori dal MCU) di Anthony Mackie

News Cinema

Il nuovo Captain America compie oggi 43 anni. Ecco cinque titoli in streaming di una carriera importante e variegata.

In attesa di vederlo vestire il costume di Captain America nel prossimo standalone ufficializzato dai Marvel Studios vogliamo celebrare la carriera di Anthony Mackie fuori dall’universo dei cinecomic. L’attore che compie oggi 43 ha infatti messo insieme negli anni una filmografia di enorme spessore, tanto da partecipare con ruoli sostanziosi a due film capaci di trionfare agli Oscar. Prima di diventare una star grazie al ruolo di Falcon nel cosiddetto MCU, Anthony Mackie ha realizzato una serie di lungometraggi che ne testimoniano la lungimiranza di interprete, oltre alla volontà di indagare attraverso il proprio lavoro alcune delle più importanti contraddizioni storiche, sociali e civili che l’America ha vissuto e sta ancora purtroppo vivendo. Eccovi dunque cinque film in streaming che rappresentano il meglio della carriera di Anthony Mackie al di fuori dei blockbuster prodotti dalla Disney/Marvel. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Anthony Mackie

8 Mile

Million Dollar Baby

Half Nelson

The Hurt Locker

Il coraggio della verità

8 Mile (2002)

Il primo ruolo di una certa consistenza aiva grazie a Curtis Hanson, che sceglie Mackie come leader del gruppo di rapper contro cui si deve confrontare Eminem nella sua battaglia per affermarsi sul palco. Diretto con una precisione notevole, 8 Mile si rivela un melodramma portentoso sulla scena urbana di Detroit, raccontando lo stato di decadenza della città attraverso le immagini eleganti di Rodrigo Prieto. Film davvero eccellente, solido e pieno di umanità. Bravissimo protagonista, ottimi comprimari, da Oscar la canzone Lose Yourself. Avrebbe meritato altre segnalazioni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Million Dollar Baby (2004)

Nel ruolo del pugile bullo che si allena nella palestra gestita da Clint Eastwood, Anthony Mackie contribuisce a realizzare un melodramma in chiaroscuro che a sorpresa si aggiudica quattro premi Oscar tra cui miglior film e regia, sconfiggendo il favoritissimo The Aviator di Martin Scorsese. Ma Million Dollar Baby a differenza dell’altro possiede un cuore doloroso e pulsante, che racconta di esistenze ai margini e persone che lottano contro tutto per la propria affermazione. Hilary Swank, Morgan Freeman e lo stesso Eastwood compongono un trio di attori meraviglioso, capace di elevare il film all’eccellenza. Non il miglior film di Eastwood a nostro avviso, ma ugualmente di valore assoluto. Disponibile su Apple Itunes, Netflix.

Half Nelson (2005)

Ancora un ruolo negativo, quello del fratello spacciatore della giovane studentessa che viene aiutata dal professor Ryan Gosling, all'interpretazione migliore della sua carriera, almeno fino a oggi. Diretto da Ryan Fleck e sceneggiato insieme ad Anna Boden, Half Nelson è uno dei migliori film indipendenti americani dello scorso decennio, capace di mostrare con adesione empatica personaggi tutt’altro che scontati, se non addirittura problematici. Con un protagonista di statura enorme. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

The Hurt Locker (2009)

The Hurt Locker: Trailer del film diretto da Kathryn Bigelow

Ancora un ruolo importante nel thriller di guerra diretto da Kathryn Bigelow che sconfigge Avatar e vince il premio Oscar per miglior film e regia, prima volta per una donna. Film tesissimo e poderoso nella messa in scena, con un Jeremy Renner straordinario protagonista a impersonare le pulsioni recondite e pericolose di un soldato dedito fin troppo al proprio dovere. The Hurt Locker scuote, emoziona, fa pensare e sentire il dolore e lo spaesamento dei personaggi. Uno dei migliori film di guerra dei nostri tempi. Se non il migliore. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Il coraggio della verità (2018)

Il Coraggio della Verità: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Una partecipazione piccola ma fondamentale in uno dei teen-movie più importanti e sentiti degli ultimi anni, un’operazione studiata con cura certosina per far prendere coscienza gli spettatori della questione razziale ai tempi dei social media e dell’opinione pubblica allargata. Tratto dal bel libro di Angie Thomas, Il coraggio della verità ha come protagonista una intensa Amandla Stenberg e come supporto il carisma di Regina Hall, Russell Hornsby, Common e appunto Anthony Mackie. Film sentito e commovente, di impatto sicuro presso il pubblico, non soltanto il più giovane. Da vedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.