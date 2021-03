I migliori film in streaming diretti dal grande David Cronenberg

News Cinema

L'autore canadese compie oggi 78 anni. Abbiamo selezionato cinque capolavori in streaming dalla sua superba filmografia.

Nessun regista quanto David Cronenberg ha saputo portare sul grande schermo la condiziona umana - morale, fisica, psicologica - nel suo passaggio di transizione da uno stato di (apparente) normalità a un altro in grado di esplicitarne il lato maggiormente recondito, oscuro. Il grande regista canadese che compie 78 anni oggi è stato con i suoi capolavori il cantore ossessivo e visionario della metamorfosi. Il cinema di Cronenberg può - anzi deve - essere respingente, soffocante, capace di mettere all’angolo lo spettatore. Costringerlo a riflettere su ciò che si muove sotto lo strato finissimo e fragile di normalità che mantiene unito il nostro reale. Abbiamo scelto come immagine principale di questo approfondimento un frame-shot di Inseparabili, probabilmente il cult-movie più compiuto e doloroso di Cronenberg. Di sicuro quello con la più grande prova d’attore della sua intera filmografia. Jeremy Irons nel doppio ruolo dei gemelli Mantle ha regalato - e non esageriamo - una delle più grandi interpretazioni della storia del cinema. Come dicevamo abbiamo scelto questa immagine perché il dramma non è disponibile in streaming in Italia, ma meritava di essere assolutamente ricordato. Tra i film in streaming di Cronenberg questi sono invece i cinque che abbiamo scelto per celebrarlo. Buona lettura.

Videodrome (1983)

Dopo i successi dei primi horror girati in Canada il primo vero contatto di Cronenberg con l’industria cinematografica americana arriva con uno dei suoi capolavori intramontabili, un film che lavora sulla parte più interna dello spettatore per metterlo in guardia contro l’assuefazione dalla visione stessa. Videodrome è un film che letteralmente fagocita, anche se stesso, per arrivare a una nuova definizione del rapporto tra opera audiovisiva e utente. James Woods e Debbie Harry sono protagonisti di un’opera profondamente disturbante eppure imprescindibile. Con un finale da leggenda. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

La zona morta (1983)

La trasposizione cinematografica di uno dei migliori romanzi scritti da Stephen King ci regala per la prima volta un Cronenberg diverso, che lavora sulla trasformazione interna dell’essere umano invece di esplicitarla attraverso la metamorfosi. La zona morta è prima di tutto un dramma umano sul peso delle proprie responsabilità, sostenuto da un Christopher Walken perfetto e da comprimari di lusso come Herbert Lom e soprattutto un fantastico Martin Sheen. All’epoca non ebbe successo, ma merita davvero di essere annoverato tra i migliori film tratti da King. Disponibile su Infinity.

La mosca (1986)

Qui siamo davvero dalle parti del capolavoro che trascendere il genere stesso nonostante ne sia profondamente intriso. La mosca è un film terrificante perché alla trasformazione fisica agghiacciante di Seth Brundle corrisponde un viaggio interiore altrettanto drammatico, che contrappone la superbia umana all’accettazione dell’orrore. Fino a un finale quasi insostenibile per la sua potenza emotiva. Un Jeff Goldblum da applausi, una Geena Davis straziante e il supporto del sempre amato John Getz rendono il film di Cronenberg ancora più prezioso e appassionante. Impossibile non rivederlo in continuazione, anche se continua a far male. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Disney +.

eXistenZ (1999)

In fondo questo è il lungometraggio più giocoso di David Cronenberg, un thriller che spassosamente e liberamente con la realtà virtuale mostrandone il lato tutt’altro che ludico. Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Willem Dafoe e Ian Holm sono i protagonisti di un film ambiguo e “sporco”, che mette in scena momenti di cinema altissimi proprio perché “malati”, in grado di scuotere il pubblico e metterlo a disagio. Altro enorme successo di critica per Cronenberg, eXistenZ è senza dubbio uno dei suoi film maggiormente amati, diventato un vero e proprio cult-movie. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, NOW TV.

A History of Violence (2005)

A History of Violence è un punto di arrivo di incredibile potenza nella carriera di Cronenberg, il quale mette in scena la trasformazione psicologica dell’individuo in maniera sopraffina senza ricorrere più a quella fisica. Anche perché a supportarlo c’è un Viggo Mortensen al massimo della sua capacità di interprete, insieme a un cast di grandi attori come Maria Bello, Ed Harris e un William Hurt capace di ottenere la nomination all’Oscar come non protagonista comparendo in una sola sequenza. Film violentissimo soprattutto a livello emotivo, intenso e glaciale al tempo stesso. Grande, grande, grande cinema. Disponibile su Chili, Infinity, TIMVision.