I migliori film in streaming diretti da Todd Phillips

L'autore di Joker e della trilogia di Una notte da leoni compie oggi 51 anni. Cinque titoli in streaming per raccontare la sua carriera all'insegna della commedia e non solo...

Scorgendo la filmografia di Todd Phillips appare piuttosto evidente come l’enorme successo di critica e pubblico del suo ultimo Joker non sia assolutamente un caso. In molte se non tutte le sue commedie precedenti infatti il cineasta che compie oggi 51 anni ha proposto personaggi depositati ai confini del tessuto sociale, talvolta incapaci di inserirsi in esso a causa di psicologie fragili che mal si adattano alla pressione che la vita di oggi richiede. E il tono che Phillips ha sviluppato nei suoi film precedenti è quello tutt’altro che ridanciano del prodotto di largo consumo. Situazioni e personaggi che nascondono dietro il genere amarezza, insicurezze e in qualche caso anche una dose di violenza pronta a esplodere: elementi che hanno reso interessante il tessuto dei titoli più famosi di Phillips, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per ripercorrere la sua carriera. Buona lettura.

Una notte da leoni (2009)

Dopo un paio di successi in patria Phillips ottiene la consacrazione internazionale con una commedia scatenata e ferocissima, che racconta il vuoto esistenziale capace di fagocitare la vita dei tre protagonisti. Una notte da leoni lancia la carriera cinematografica di Ed Helms, Zach Galifianakis e soprattutto Bradley Cooper, il quale dimostra immediatamente una presenza scenica fuori dal comune. Un film spassoso ma anche a suo modo vagamente disturbante. Phillips dimostra di saper raccontare anche qualcosa di diverso oltre la superficie della commedia adulta…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Parto col folle (2010)

Vista la coppia di protagonisti composta dalle star Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis, tutti si aspettavano un altro successo devastante. E invece Parto col folle andò tutto sommato appena “benino”. E questo perché in realtà si tratta di un dramma umano con momenti di comicità assurda e divertentissima. Un film che spiazza in più di un’occasione, che lascia con l’amaro in bocca ed emoziona. forse il lungometraggio prima di Joker che racconta veramente chi fosse Todd Phillips, quale era la sua idea di commedia. Opera sorprendente, magnificamente interpretata da un cast che ha capito il gioco di specchi proposto dal cineasta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Una notte da leoni 2 (2011)

Stessa formula del primo capitolo ma riproposta con una propensione al grottesco ancor più accentuata, e probabilmente proprio per questo maggiormente efficace. Una notte da leoni 2 è sotto molti punti di vista migliore del precedente, più “nero” e disperato, con figure che invece di redimersi si sono spinte ancor più in profondità della tana del Bianconiglio. Momenti ancora una volta ilari e un sottofondo drammatico per un sequel che conferma come Phillips non scelga mai la strada più semplice per arrivare alla massa di spettatori. Stavolta il migliore del trio è di gran lunga Ed Helms. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Trafficanti (2016)

La storia vera dei due piccoli imprenditori che si improvvisarono trafficanti d’armi facendo fortuna viene portata sul grande schermo da Phillips con una messa in scena acida, velenosa. Miles Teller è efficace, ma la parte del leone la fa un Jonah Hill in stato di grazia, maestoso nel ruolo di un uomo roso da una rabbia interna indicibile, che deve conquistare il successo a ogni costo per dimostrare al mondo di non essere un perdente. Trafficanti fa sorridere a denti strettissimi e inquieta praticamente in ogni scena. Uno dei migliori film di Phillips che non ha trovato il consenso del pubblico perché stavolta davvero troppo estremo per arrivare a milioni di spettatori. Una piccola gemma “noir”. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Joker (2019)

E infine il film premiato col Leone d’Oro a Venezia, nominato a svariati Oscar vincitore della statuetta per il miglior attore e la colonna sonora. Joaquin Phoenix esplode in tutta la sua grandezza nel tratteggiare un “loser” uscito direttamente dal grande cinema degli anni ‘70 per farsi vendicatore grottesco e sanguinario di una società ormai sul bilico del baratro. Joker viene costruito dentro un universo filmico coerente, malato ed affascinante nella sua estetica retrò. Film di una potenza visiva ed emotiva notevoli, con un crescendo narrativo perfettamente orchestrato. Un cinecomic asfissiante e problematico, come il grande cinema di solito di presenta. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.