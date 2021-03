I migliori film in streaming diretti da Peter Berg, "artigiano" di Hollywood

News Cinema

Il regista di Hancock e Boston - Caccia all'uomo compie oggi 57 anni. Eccovi i suoi 5 film in streaming che preferiamo.

Vogliamo dedicare oggi il nostro approfondimento giornaliero a Peter Berg, uno degli “artigiani” più solidi e affidabili che lavorano oggi a Hollywood. Dopo aver iniziato come attore davanti la macchina da presa, Berg ha cominciato a dirigere una serie di film che ne hanno dimostrato la versatilità, passando dalla commedia al film d’azione alla fantascienza con risultati più che apprezzabili. Negli ultimi anni, grazie anche a una solida collaborazione con la star Mark Wahlberg, Berg si è dedicato a portare al cinema col suo stile nerboruto e sincopato storie vere in grado di diventare comunque spettacolo cinematografico per il grande pubblico. I cinque film in streaming scelti per raccontare la filmografia del regista che oggi compie 57 anni dimostrano pienamente le abilità di Peter Berg sia con il genere che con diversi tipi di produzione. Buona lettura.

Cose molto cattive (1998)

Uno degli esordi più sorprendenti degli anni ‘90, una commedia che pian piano diventa un incubo nerissimo e sanguinolento. Critica neppure troppo velata al maschilismo e al sessismo che domina l’America bianca e benestante, Cose molto cattive possiede un cast d’eccezione composto tra gli altri da Jon Favreau, Jeremy Piven, Christian Slater e una sulfurea Cameron Diaz. Cult-movie psicologicamente violento, ma a tratti davvero irresistibile. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

The Kingdom (2007)

A nostro avviso il miglior film di Peter Berg, un thriller d’azione con sfondo socio-politico di enorme impatto. Visivamente portentoso, The Kingdom si regge su una storia di genere molto ben calibrata nel ritmo e nello sviluppo delle psicologie dei personaggi. Un Jamie Foxx in forma smagliante comanda un cast formato anche da Jason Bateman, Jennifer Garner e Chris Cooper. cinema adrenalinico e dirompente, avrebbe meritato ben altro successo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Hancock (2008)

Parte come una parodia del film di supereroi, e funziona a meraviglia. Will Smith nei panni del protagonista ubriacone e sovrumano possiede la giusta dose di buffoneria, poi quando entra in scena Charlize Theron Hancock prende quota. Ci si diverte abbastanza, lo spettacolo è garantito e il contributo comico della "spalla" Jason Bateman non guasta mai, anzi. Uno dei maggiori successi di Peter Berg per un pop-corn movie che riserva qualche sorpresa. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Deepwater - Inferno sull’oceano (2016)

Deepwater - Inferno sull'Oceano: Il trailer italiano del film - HD

Ottima messa in scena del disastro ecologico avvenuto nel 2009. Berg non spreca nemmeno la minima inquadratura, costruisce una storia che garantisce tensione e adesione emotiva con i personaggi. Una delle migliori interpretazioni di Mark Wahlberg, insieme a John Malkovich, Gina Rodriguez e altri caratteristi. Deepwater - Inferno sull'oceano garantisce dramma umano in un inferno di fiamme come poche volte si è visto al cinema. Ottimo intrattenimento con un occhio alla verità. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW TV.

Boston - Caccia all’uomo (2017)

Boston - Caccia all'uomo: Il trailer italiano del film - HD

Il resoconto delle ore successive all'attentato alla Maratona di Boston dell'aprile 2013 viene messo in scena da Berg con un cinema asciutto e molto preciso. Boston - Caccia all'uomo è ottimo esempio di come il cinema di genere dichiarato può anche essere vibrante e desideroso di testimoniare i fatti. Ancora Wahlberg insieme a J.K. Simmons, John Goodman, Kevin Bacon per un omaggio sentito ed emozionante agli uomini che arrivarono ai due attentatori. Nel gruppo di film tratti da storie vere diretti da Berg, questo è probabilmente il migliore. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Amazon Prime Video.