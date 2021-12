I migliori film in streaming diretti da John Lee Hancock

News Cinema

Il regista di The Blind Side e Saving Mr. Banks si sta dimostrando uno dei cineasti più interessanti a Hollywood. Ecco cinque titoli in streaming che lo confermano.

Vogliamo rivolgere oggi la nostra attenzione cinefila alla filmografia di John Lee Hancock, il quale negli ultimi quindici anni si è confermato uno degli “artigiani” più affidabili presenti a Hollywood. Adoperiamo questo termine poiché Hancock ha dimostrato di saper padroneggiare generi diversi come commedia, dramma o thriller proponendo storie ben sviluppate su cui si poggia una messa in scena altrettanto solida, come dimostrano i prossimi cinque film in streaming. Ecco dunque il meglio della produzione di John Lee Hancock, sceneggiatore e regista che arriva oggi a compiere 65 anni. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da John Lee Hancock

The Blind Side

Saving Mr. Banks

The Founder

Highwaymen - L’ultima imboscata

Fino all'ultimo indizio

The Blind Side (2009)

Grande successo di pubblico che conquista la nomination all’Oscar per il miglior film e porta la sua ottima protagonista Sandra Bullock a vincere la statuetta come miglior attrice. Tratto da una storia vera, The Blind Side è il classico film sportivo che sa elevare lo spirito del pubblico con il giusto mix di emozione, adrenalina e spettacolo cinematografico ben orchestrato. Un feel-good movie di indubbia efficacia, che dimostra l’affidabilità del suo autore reduce dall’insuccesso del pur interessante Alamo con Patrick Wilson e Billy Bob Thornton. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Saving Mr. Banks (2013)

Saving Mr. Banks: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Portando sul grande schermo la storia di come Walt Disney riuscì a realizzare Mary Poppins convincendo l’autrice P.L.Travers ad avallare il film, Hancock dimostra di sapere padroneggiare a meraviglia i toni dolceamari della commedia psicologica. Saving Mr. Banks si dimostra un film toccante poiché i protagonisti Tom Hanks, Emma Thompson e i comprimari Paul Giamatti e B.J. Novak compiono un lavoro di approfondimento dei rispettivi personaggi certosino. Il risultato è un film per il grande pubblico che sa emozionare e mostrare psicologie complesse, perfettibili. Gran bel prodotto di genere. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

The Founder (2016)

The Founder: Trailer italiano ufficiale - HD

Ancora una storia vera, quella del fondatore di McDonald’s e della controversia che lo portò a combattere i due fratelli che effettivamente inventarono la catena di montaggio legata alla produzione di junk food. Michael Keaton è un ambiguo ed estremamente efficace protagonista, capace di esplicitare tutto il fascino e le contraddizioni del self-made man che incarna lo spirito americano. The Founder si dipana come una parabola che mette in discussione i fondamenti dell’economia a stelle e strisce, e quindi l’America stessa. Film che avrebbe meritato ben altro successo. Ma è forse troppo sincero per incontrare il favore del grande pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Highwaymen - L’ultima imboscata (2019)

Highwaymen - L'ultima imboscata: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

A nostro avviso il miglior film di John Lee Hancock, un dramma criminale in cui i due protagonisti sono depositari di valori passati, e non riescono pienamente a riconoscersi in un mondo dove la violenza non necessaria ha soppiantato molti valori sociali. Kevin Costner in grande spolvero e un magnifico Woody Harrelson a supporto fanno di Highwaymen uno dei migliori film ambientati durante la Grande Depressione, capace di restituire tutta la forza drammatica del periodo. Momenti di cinema intenso e teso, come nella miglior tradizione del genere. Disponibile su Netflix.

Fino all’ultimo indizio (2021)

Fino all'ultimo indizio: Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Altro thriller psicologico che Hancock cuce addosso ai tre protagonisti sfruttando al meglio le loro caratteristiche di attori. Il mattatore è ovviamente un Denzel Washington in forma smagliante, doloroso e lancinante come ai bei tempi. Gli altri due premi Oscar Rami Malek e Jared Leto lavorano come buon supporto per un thriller che preferisce l’atmosfera al ritmo, creando un cortocircuito dentro il genere stesso a tratti molto interessante. Fino all’ultimo indizio si dimostra una variazione sul genere da vedere con indubbio interesse. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.