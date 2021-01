I migliori film in streaming diretti da Jim Jarmusch

News Cinema

Il grande autore indipendente americano compie oggi 68 anni. Ecco il nostro omaggio con cinque film in streaming tra i suoi più riusciti.

Se c’è un autore americano contemporaneo che rappresenta il meglio dell’idea di cinema indipendente questi è senza dubbio Jim Jarmusch, il quale oggi compie 68 anni. Fin dagli esordi e per tutto il resto della sua carriera, pur lavorando con alcuni degli attori più quotati ad Hollywood, non ha mai ceduto alla tentazione del mainstream, continuando a realizzare opere sempre personali e molto spesso capaci di rivisitare il genere in maniera originale e ironica. Nella filmografia di Jarmusch troverete infatti drammi, commedie, gangster-movie, western e persino horror. Eppure ogni suo film, anche quelli meno riusciti, possiede un tocco personale e soavemente stonato che lo rende prima di tutto un lavoro di Jim Jarmusch. Come sempre abbiamo selezionato cinque film in streaming che nostro avviso rappresentano il meglio della sua produzione. Buona lettura.

Cinque cult-movie in streaming diretti da Jim Jarmusch

Daunbailò

Dead Man

Broken Flowers

Solo gli amanti sopravvivono

Paterson

Daunbailò (1986)

John Lurie, Tom Waits e il nostro Roberto Benigni sono protagonisti di un prison-movie romantico e ispiratissimo, capace di restituire al pubblico tutta l’umanità contagiosa dei tre prigionieri protagonisti. Daunbailò possiede il respiro freschissimo del cinema improvvisato su un canovaccio comunque presente. La sequenza della canzone che i tre intonano in cella per spezzare la monotonia della prigione è davvero un tuffo al cuore. Grande film di personaggi, atmosfere, sensazioni familiari. Uno dei veri cult-movie anni ‘80. Disponibile su Amazon Prime Video.

Dead Man (1995)

Dead Man: Il Trailer Ufficiale del Film (versione restaurata) - HD

Ancora una collaborazione col grande direttore della fotografia Robby Müller grazie a un western rarefatto e letterale, che smentisce perentoriamente i cliché del genere per costruire invece un’opera il cui ritmo narrativo è dettato dalla vita/morte interiore del protagonista Robert Blake. Uno straordinario Johnny Depp viene coadiuvato da un gruppo di grandi attori a contorno come Gabriel Byrne, Lance Henriksen, Robert Mitchum e molti altri. Dead Man si avvale poi della colonna sonora distorta e irresistibile di Neil Young, arrivando a comporre un concentrato di suono e immagine inimitabile. Uno dei grandi western del nostro tempo. Imperdibile. Disponibile su Chili, TIMVision, Amazon Prime Video.

Broken Flowers (2005)

Broken Flowers: il trailer del film

Commedia sulle relazioni impossibili tra varie donne e un impenitente playboy ormai attempato, Broken Flowers viene sapientemente cucito addosso a un grande Bill Murray, che anche quando recita solamente se stesso (e lo fa spesso…) rimane irresistibile. A rubare la scena però sono molte delle attrici a supporto, su tutte una Sharon Stone ipnotica e una grande Frances Conroy. Film asimmetrico e insieme lineare, uno dei meglio concepiti della carriera di Jarmusch. Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Solo gli amanti sopravvivono (2013)

Solo gli amanti sopravvivono: Il trailer italiano del film - HD

Il confronto spesso frontale col genere arriva con una storia di vampiri che diventa il film decisamente più “caldo” dell’intera carriera del cineasta. La storia d’amore eterno tra Tom Hiddleston e una fantastica Tilda Swinton si dipana attraverso sguardi, silenzi, atmosfere, colori notturni dai contrasti caldissimi. Solo gli amanti sopravvivono è una love story sfacciata e stracolma di sentimento, magnifica da vedere e densa da assaporare. Gran cinema di sensazioni e immagini. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, RaiPlay.

Paterson (2016)

Paterson: Il trailer italiano del film - HD

Un grandioso Adam Driver e una dolcissima Golshifteh Farahani sono i protagonisti di una storia d’amore dominata dalla gentilezza del tocco e dalla poesia delle atmosfere. Un autista di autobus in una normale cittadina del New Jersey diventa eroe di tutti i giorni grazie al suo amore per la poesia, un personaggio di semplicità e umanità quasi disarmanti, come non se ne vedono ormai purtroppo più sul grande schermo. Paterson è una parabola morale raffinata sulle gioie del vivere quotidiano, e le sue piccole dolorose disavventure. Un gioiello di cinema intimista, altro Gran Premio della Giuria a Cannes. Ammirevole. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Chiudiamo con lo scrivere che non è purtroppo disponibile in streaming in Italia Ghost Dog, grandioso gangster-movie condito di arti marziali che vede protagonista un eccelso Forest Whitaker. Un altro dei grandi film di Jim Jarmusch.